Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino vuotano il sacco su Ida Platano: "Non è una situazione facile"

I due tronisti di Uomini e Donne commentano la frequentazione tra Ida e Alessandro.

Ida Platano continua a stare al centro del gossip per la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza. Dopo Armando Incarnato, a commentare il loro burrascoso rapporto ci hanno pensato i due tronisti di Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino.

La confessione dei due tronisti di Uomini e Donne su Ida Platano

Ida è una delle protagoniste indiscusse del parterre over di Uomini e Donne. A commentare il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ci hanno pensato i due tronisti. "Voglio bene a Ida come una sorella e mi dispiace per ciò che sta passando. Quella con Alessandro non è una situazione facile: a volte capita che, quando c’è tanto sentimento, subentrano altrettante paure. Si ha paura di soffrire, di ripetere gli errori del passato che pesano come una zavorra sulle nostre spalle. Vedo Ida molto presa e, conoscendola, se non lo fosse avrebbe già chiuso da tanto" ha confessato Luca al magazine del programma.

"L’unico consiglio che posso dare, a lei e ad Alessandro, è di spogliarsi entrambi delle loro paure" ha aggiunto Salatino "Comprendo i timori di Alessandro alla perfezione ma credo che alla fine, se due persone si piacciono davvero, le cose possono migliorare. [...] Al loro posto non so cosa farei, dall’esterno è troppo facile giudicare. Quello di cui sono certo è che, se riuscissero a mettere da parte i propri timori, uscirebbero insieme dal programma anche perché sono sicuro che quando stanno insieme da soli stanno davvero bene, ed è questo ciò che conta".

Un pensiero condiviso anche da Matteo. "Conosco Ida da prima di salire sul trono. Credo che lei e Alessandro si piacciano molto, perché altrimenti uno dei due avrebbe mollato la corda da tempo. La situazione, a mio avviso, è problematica per la questione distanza più che per l’età. Per capire se la cosa può funzionare, dovrebbero viversi fuori ma non mi sembra ancora il momento. [...] Io li trovo molto belli insieme e credo che dovrebbero provare prima di tutto veramente a capirsi. Comprendo benissimo i timori di Alessandro; ma credo anche che se una persona è presa, la voglia di viversi vada a sopperire le paure" ha confessato Ranieri.

