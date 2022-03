Uomini e Donne, Armando Incarnato senza freni su Ida Platano e Alessandro Vicinanza: "Spero che lei si svegli"

Gossip TV

Il cavaliere Armando commenta la discussa coppia di Uomini e Donne.

Ida Platano continua a stare al centro delle critiche per le sue frequentazioni. A commentare il rapporto nato nel dating show di Maria De Filippi tra la dama bresciana e Alessandro Vicinanza ci ha pensato il cavaliere Armando Incarnato.

La confessione di Armando Incarnato su Ida Platano

Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Armando ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo pensiero sulla coppia formata da Ida e Alessandro: "Credo che Ida e Alessandro non siano assolutamente fatti l’una per l’altro, anche se c’è un forte interesse reciproco. Il problema è che questo interesse è proiettato in direzioni diverse: Ida è alla ricerca dell’amore con la A maiuscola, di famiglia, di vita di coppia e Alessandro basa tutto sull’attrazione (e lo capisco, Ida è bellissima), ha voglia di leggerezza e di spensieratezza. Purtroppo, per me, sono due persone che viaggiano in direzioni diverse: per questo reputo quasi impossibile che si incontrino".

"Non riesco a capire Alessandro" ha continuato il discusso cavaliere del parterre over di Uomini e Donne "È venuto a Uomini e Donne proprio per conoscere Ida, sapendo tutto di lei e che ha voglia di essere amata con tutta la tenerezza possibile. Fossi stato in lui, avrei affrontato le paure e timori senza restare fermo a pensare e a dire sempre la stessa cosa. Ida, non ha mai nascosto chi sia realmente; se scendi per corteggiare una come lei non devi fare altro che vivertela senza farti troppi problemi su lontananza o stili di vita diversi. Secondo me quelli di Alessandro sono solo pretesti, forse dovrebbe lasciarla in pace".

Incarnato ha infine concluso spendendo parole di stima e affetto per la Platano: "Con una donna come lei c’è un solo modo di comportarsi: prenderle la mano e restare al suo fianco. Lei non chiede altro: nulla d’impossibile. D’altronde l’amore è questo: camminare insieme. Io che la conosco posso dire che Ida non è una donna pesante e non ha alcun problema irrisolto. Le sue reazioni sono del tutto normali. Spero, a malincuore, che Ida si svegli, capisca e chiuda definitivamente questa porta dalla quale non entra luce".

