Uomini e Donne, Martina Grado pronta alla convivenza con Giacomo Czerny: "Lontano da lui non sto bene"

Martina e Giacomo andranno a convivere dopo Uomini e Donne, le parole dell'ex corteggiatrice.

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Giacomo Czerny e Martina Grado. Dopo la scelta, i due sono diventati inseparabili tanto che l'ex corteggiatrice ha rivelato ai suoi fan di essere intenzionata ad andare a convivere con il suo fidanzato.

Martina e Giacomo vanno a convivere dopo Uomini e Donne

Martina e Giacomo sono più felici e innamorati che mai. Reduce da un bellissimo viaggio in Sardegna con il suo fidanzato, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan circa la loro storia d'amore: "Se andremo a convivere? Vero. Dettagli su dove, quando, come, da definire. Ma io con lui lontano non sto bene. Zero forzature. Lasciamo che il tempo ci aiuti a sistemarci nel modo più adeguato ed intelligente possibile. Abbiamo però la certezza di voler stare insieme. Il resto passa in secondo piano. Va bene tutto purché vicini".

Martina è tornata a parlare anche del giorno della scelta a Uomini e Donne confessando: "Il giorno della scelta era la prima volta in cui arrivavo da un’esterna con più sicurezze. Ebbi una percezione di lui che non era di un addio, ma un arrivederci. Come se volesse dirmi 'ca**o, manca una settimana prima di poterti vivere'. [...] L’esterna con Tyger ha creato una connessione fra noi che credo abbia cambiato le carte in tavola".

La fidanzata di Giacomo ha infine concluso rivelando di aver legato durante il suo percorso nel dating show sia con Vanessa Spoto che con Eugenia Rigotti: "Sono affezionata a entrambe, in modi diversi e per motivi differenti".

