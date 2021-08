Uomini e Donne: ex discusso cavaliere del trono over convola a nozze, ecco chi è

Gossip TV

Enzo Capo si sposa, l'annuncio dell'ex cavaliere di Uomini e Donne sui social!

Fervono i preparativi per la nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà a settembre su Canale 5. Nell'attesa, Enzo Capo, ex discusso cavaliere del parterre over del dating show di Maria De Filippi, ha annunciato sui social che molto presto convolerà a nozze.

L'ex cavaliere Enzo Capo si sposa

Enzo Capo e Lucrezia Massimo si sposano! Ad annunciare la bellissima notizia è l'ex discusso e chiacchierato cavaliere del trono over di Uomini e Donne sui social che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha rivelato la data del matrimonio: "Ci sposiamo il 16 ottobre".

Ricordiamo che, dopo la rottura con la dama Pamela Barretta, Enzo ha deciso di lasciare Uomini e Donne per iniziare poco dopo una frequentazione con Lucrezia. Tra loro è nata una chimica e un sentimento molto forte, come rivelato dall'imprenditore: "Sesso? Minimo una volta al giorno per questo andiamo d'accordo".

A proposito della sua discussa partecipazione a Uomini e Donne, Enzo ha rivelato: "Sicuramente una gran bella esperienza. La rifarei sicuramente tornando indietro nel tempo, ma a oggi spero proprio di no perché sono felicemente fidanzato con una donna meravigliosa che presto diventerà mia moglie".

