Uomini e Donne, Martina Grado e Giacomo Czerny più innamorati che mai: le dolci confessioni

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parla con amore del suo compagno Giacomo Czenry, rivelando cosa ama di lui e cosa, invece, proprio non sopporta.

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, emozionando il pubblico di Canale 5, Giacomo Czerny e Martina Grado non si sono mai lasciati e hanno comprato anche casa insieme, pronti a costruire una vita avventurosa e di complicità. Martina ha parlato con amore di Giacomo, per poi commentare la nuova edizione del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, tutto l’amore di Martina e Giacomo

Tra le coppie più amate e sincere di Uomini e Donne ci sono senza dubbio Martina Grado e Giacomo Czerny, due giovanissimi che si sono innamorati nello studio e non si sono mai più lasciati dopo la scelta. La coppia ha deciso di andare a convivere, acquistando casa e mostrando ai numerosi fan su Instagram gli ultimi tocchi di stile, i mobili scelti per rendere l’ambiente confortevole e momenti di quotidianità che fanno sognare. Interrogata dalle sostenitrici sui social, Martina ha ammesso di ricordare perfettamente tutto il percorso con Giacomo a Uomini e Donne, poiché è stato talmente intenso da rivivere le emozioni a distanza di tempo come se fossero ancora fresche. L’ex corteggiatrice, inoltre, ha spiegato cosa ama del suo compagno:

“Il fatto che prende quel che capita ed io sono maniaca del controllo. Il fatto che sia leggero su tante cose sulle quali io sono pesante e viceversa; è un’ottima compensazione. La sua sensibilità che tira fuori raramente, però quando lo fa ci mette anima e corpo per starti accanto. La sua continua voglia di scoprire e imparare anche se spesso va in contrasto con l’ego, poi ammette sempre di aver imparato qualcosa. Sa essere dolce, tanto. Ed è molto a momenti, ma quando lo è ne approfitto sempre perché addolcisce anche me. Vive le cose a mille, le emozioni, le paure, le angosce ed anche io. Quindi è facile comprendersi”.

Sebbene sia innamorata, Martina non nasconde di aver trovato più di qualche difetto in Giacomo, a cominciare dal suo essere estremamente disordinato sino al fatto di essere egocentrico e di avere difficoltà nell’ammettere di non sapere o non saper fare qualcosa. Parlando invece della nuova stagione di Uomini e Donne, le cui Anticipazioni riportano nuovi colpi di scena nel trono over, e in particolare dei tronisti, Martina ha commentato:

“Federica mi gasa, sicuramente renderà il trono frizzante. Ho apprezzato la sua testa, a volte un po’ pesante ma io non sono da meno e non ce ne sono di pa**e: il passato influisce eccome quindi da un lato la comprendo, mi sa di Donna. L’altra ragazza (non ricordo il nome) non sono riuscita a farmi un’idea dalla presentazione però a impatto comunque niente di negativo. Federico 1: boh, ecco. Federico 2 invece mi stava super simpatico, apprezzavo i suoi ragionamenti e la sua attitudine ma mai mi sarei aspettata di vederlo sul trono”.

