Uomini e Donne, Martina De Iannon: "Al mio fianco non voglio più un uomo insicuro"

Martina De Iannon, sul trono di Uomini e Donne rivela cosa sta cercando oggi: "Un rapporto basato su fiducia reciproca, rispetto e complicità..."

"Mai più al mio fianco un uomo insicuro. Avere delle incertezze, anche su stessi, è normale. Ma queste non possono creare disagio all'interno di un relazione." La giovane romana Martina De Iannon, al falò conclusivo della sua esperienza a Temptation Island ha affermato di volere un determinato tipo di relazione.

Uomini e Donne, Martina De Iannon: "La fine di quella storia e stata per me una sorta di rinascita"

Oggi ha iniziato una nuova avventura televisiva sul trono di Uomini e Donne. Al magazine dedicato al programma, Martina ha rivelato cosa cerca in una relazione:

"Desiderio un rapporto tra persone adulte: basato su fiducia reciproca, rispetto e complicità. Ma soprattutto desidero qualcuno con cui costruire una relazione forte nella comune volontà di costruire qualcosa di importante e duraturo nel tempo. Nella mia ultima relazione ho sicuramente corso troppo e soprattutto ho rinunciato alla mia vita fuori dal rapporto di coppia, e mi sono chiusa totalmente in una bolla con la persona che avevo a fianco. Queste sono tutti errori che non intendo ripetere"

Martina ha rilevato cosa cerca di non trovare più in un uomo:

"Di certo ora cerco una persona sicura di sé e che abbia il mio stesso approccio positivo alla vita. Non potrei più tollerare un compagno che spenga sia me che il nostro rapporto a causa delle sue insicurezze. Penso che sia normale avere delle insicurezze, tutte le abbiamo, ma queste non possono creare disagio all'interno di una relazione. Il momento, al contempo sia doloroso che felice, che mi ha particolarmente segnata è stato quando ho chiuso la mia prima relazione, durata sei anni. La fine di quella storia e stata per me una sorta di rinascita. È stata ovviamente dura lasciare un ragazzo che mi ha accompagnata negli anni più significativi della mia vita, quelli della crescita, però allo stesso tempo si è aperta per me una fase di cambiamento che mi ha portata a diventare la Martina che sono oggi."

La tronista romana ha parlato delle sue debolezze:

"Tendo a dare troppo peso al giudizio delle persone che amo. Per questo entro in guerra con la mia testa, inizio quasi a pensare con la loro e questo mette a volte in discussione il mio essere decisa. Sostanzialmente ho la costante paura di deludere i miei affetti più cari. Voglio poter essere Martina al cento per cento sempre, nel massimo rispetto di chi ho accanto ma senza il timore di essere giudicata dalla persona che amo"

Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e Donne, ha 26 anni e vive a Roma. Si è già fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove ha affrontato la fine della sua relazione con Raul Dumitras. Dopo il programma, ha iniziato una breve frequentazione con il single Carlo Marini, ma la storia non è durata a lungo. Ora Martina è single e pronta a trovare un nuovo amore nel noto dating show di Maria De Filippi. Martina non è solo una figura televisiva: lavora presso il ristorante di famiglia "Da Dante" a Roma, frequentato da personaggi famosi come Mahmood e Francesco Totti. La sua esperienza in TV e la sua personalità forte la rendono una delle protagoniste più attese del programma, dove condividerà il percorso con gli altri tronisti Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

