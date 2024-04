Uomini e Donne, Mario Cusitore spiazza ancora sui social: "Le vere emozioni non si cancellano"

Gossip TV

Il corteggiatore campano, Mario Cusitore, ha mandato un messaggio molto eloquente a Ida Platano, l'ex dama del trono over, ora tronista nel dating show di Uomini e Donne.

Il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne è quanto mai incerto. Nel corso delle ultime registrazioni, l'ex dama del trono over, ha deciso di non presentarsi in studio, dopo aver ribadito in un rvm di non fidarsi affatto dei due suoi corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

Uomini e Donne, Mario Cusitore spiazza sui social e parla dei suou sentimenti

Pierpaolo si è risentito di alcuni atteggiamenti di Ida tanto da farla aspettare diverse ore prima di presentarsi nell'esterna, l'ultima prima che la Platano decidesse di non tornare in puntata. Quanto a Mario, il suo precorso è stato caratterizzato da tante segnalazioni di avvistamenti, chat e confidenze del corteggiatore nei confronti di altre donne, sempre smentite dallo speaker campano. Per l'ultima segnalazione ricevuta (Mario all'uscita di un B&B con una donna), la Platano ha voluto approfondire trovandosi un muro davanti. Ida ha infatti chiesto a Cusitore di contattare questa donna ma lui si è rifiutato. Un po' la goccia che ha fatto traboccare la pazienza dell'ex dama dell'over che già in precedenza aveva comunicato la voglia di lasciare il trono, salvo poi convincersi di restare grazie alle parole di Maria De Filippi.

Ieri, Mario ha però lanciato un chiaro ed eloquente messaggio parlando dei suoi sentimenti che continuare a ribadire siano sinceri nei confronti di Ida (il corteggiatore ha dichiarato di essersi innamorato di lei nelle scorse puntate). Ecco cosa ha scritto nella tarda serata di ieri, il 44enne campano su Instagram:

"Le vere emozioni non si cancellano più. E sai perché? Perché hanno toccato il cuore è tutto quello che tocca il cuore non va più via."

Il corteggiatore ha poi aggiunto: "Tutti vedono come appaio, ma nessuno sa come sono davvero". Questa settimana si registreranno le nuove puntate del dating show e scopriremo le decisione di Ida.

