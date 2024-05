Uomini e Donne, Mario Cusitore sostiene Ernesto Russo dopo le segnalazioni: il messaggio sui social!

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Ida Platano, Mario Cusitore, ha deciso di sostenere pubblicamente Ernesto Russo, cacciato da Uomini e Donne, a causa delle segnalazioni su di lui. Ecco cosa ha scritto sui social!

Oggi, la puntata di Uomini e Donne è iniziata con un momento molto atteso da diversi fan del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Al centro studio, infatti, si è seduto Ernesto Russo, discusso cavaliere del trono over della trasmissione: su di lui, infatti, sono emerse delle segnalazioni. Vista la situazione il cavaliere ha preferito battere in ritirata e con una faccia da schiaffi invidiabile ha lasciato il programma. A suo favore è intervenuto sui social un altro discusso ex protagonista del dating show: Mario Cusitore.

Uomini e Donne, Ernesto Russo sbugiardato al centro studio: spuntano foto inconfutabili!

Ernesto Russo ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne, in questa edizione, come corteggiatore di Ida Platano. Ma, la loro conoscenza è durata molto poco e dopo un breve addio Russo è tornato come cavaliere del trono over, per la gioia - iniziale - di diverse dame del programma. Tuttavia, il suo percorso è stato segnato da una sorta di ripetitività che ha iniziato a far dubitare della sincerità dell'uomo. La sua prima frequentazione, nonché una delle più lunghe, è stata con Barbara De Santi: per la dama, Ernesto non ha mai nascosto un certo trasporto fisico e, infatti, le aveva rivolto diverse avanches, facendola sentire desiderata.

Tuttavia, nel corso delle uscite, Barbara notava sempre di più una freddezza e una tendenza alla fuga da parte di Ernesto, il quale, invece, si giustificava dicendo che non apprezzava l'atteggiamento troppo rigido e oppressivo della dama. De Santi era stata così costretta a sentirsi etichettare come "pesantona" per mesi, mentre il cavaliere chiudeva la frequentazione con lei e ne iniziava varie altrettanto rapide e inconcludenti. E, più spezzava cuori, più anche il pubblico da casa si rendeva conto di che tipo di persona era il cavaliere e della poca serietà con cui sembrava approcciarsi alle dinamiche del programma.

Nel corso della puntata di oggi, 20 maggio, inoltre, Maria De Filippi ha sbugiardato Ernesto al centro studio, mostrando delle foto che lo ritraggono a pranzo insieme a un'altra donna. Messo alle stretta, con una certa nonchalance, Ernesto ha confermato di aver avuto dei flirt fuori dalla trasmissione e quando la conduttrice aveva giudicato incompatibile questa cirostanza con le dinamiche del programma, Russo aveva lasciato il programma.

Uomini e Donne, Mario Cusitore dalla parte di Ernesto Russo: "Grande uomo e amico!"

Dopo la messa in onda della puntata, è arrivato un altro discusso personaggio che ha mostrato il suo sostegno al cavaliere: Mario Cusitore. L'ex corteggiatore di Ida Platano, infatti, ha deciso di pubblicare un messaggio con dedica e foto insieme al Russo, a testimonianza della stima reciproca e del suo sostengo.

Nello scatto i due ex rivali - come ha dichiarato Cusitore - sorridono insieme verso la fotocamera e a corredo della foto, Mario Cusitore ha scritto una dedica al cavaliere, manifestando l'affetto e la volontà di sostenerlo. Questo messaggio arriva dopo che anche Ernesto Russo, sia in trasmissione, sia fuori, aveva pubblicamente difeso Mario dopo la vergognosa vicenda del b&b-gate. Infatti, il corteggiatore di Ida Platano aveva negato per settimane di essere stato in un b&b con una misteriosa donna bionda e quando poi era emersa l'identità della ragazza (un'ex corteggiatrice del programma) aveva finalmente ammesso la sua colpevolezza. In quell'occasione, la tronista lo aveva cacciato dallo studio e mentre tutti la consolavano, Ernesto aveva dichiarato di essere dispiaciuto per Mario.

Così, Cusitore ha deciso di ricambiare il favore e ha pubblicato una dedica al suo "ex rivale":

"Prima rivali (il migliore che ho avuto) e poi Amici...le cose vere iniziano con poco, per te ci sarò sempre, come tu ci sei e ci sei stato per me. TVB"

