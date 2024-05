Uomini e Donne, Ernesto Russo lascia il programma: beccato fuori con un'altra donna! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ernesto Russo al centro studio è stato sbugiardato: diverse segnalazioni lo mostravano insieme ad altre donne fuori dalla trasmissione! Il cavaliere lascia il programma! Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale5 inizia con il trono over e con Ernesto Russo che viene sbugiardato al centro studio e lascia il programma. Il lunedì è il nuovo Gemmadì con Gemma Galgani e Pietro. Volano stracci nella trasmissione tra Asmaa e Jessica per Cristiano. Ma anche Sabrina si trova al centro di una questione spinosa e Francesco la rimprovera per il suo comportamento!

Uomini e Donne, Ernesto sbugiardato, Maria De Filippi implacabile: "Non è compatibile con il programma"

Elisa si chiede al centro studio e dall'espressione della dama è evidente che c'è qualcosa che non va: l'ingresso di Ernesto in studio è seguito dall'accusa di Elisa che il cavaliere si è comportato in maniera ambigua con lei. La dama svela che dopo un ballo al centro studio, il cavaliere ha parlato con Barbara e poi è sparito ed Elisa ha chiesto di cambiare hotel. Al centro studio, la dama è furiosa e accusa il cavaliere di essersi comportato malissimo e che quando nella precedente puntata ha ammesso che potrebbe tradirla, visto che non la ama, l'ha lasciata di stucco.

Ernesto si difende dicendo che lui ha bisogno dei suoi tempi prima di potersi innamorare e che ha capito già che la dama a lui piace, ma che non ne è innamorato. A queste parole, anche Gianni Sperti gli chiede perché allora le sta facendo perdere tempo. Elisa è visibilmente delusa e non vuole sentir ragioni, mentre Ernesto si continua a giustificare dicendo che a lui dispiace di averla ferita, ma che non può forzare i suoi sentimenti. La dama dichiara che non ha più intenzione di uscire con il cavaliere e quest'ultimo si alza per risedersi al suo posto, mentre Tina Cipollari attacca Elisa dicendole che la sua reazione è davvero assurda, visto che solo il giorno prima sembrava d'accordo con quanto affermato da Ernesto.

Arriva, però, un colpo di scena: Maria De Filippi, infatti, svela che sono arrivate delle segnalazioni su di lui, con fotografie che lo ritraggono in compagnia di altre donne, a pranzo o sulla spiaggia. Ernesto, con un'invidiabile faccia da schiaffi non nega di aver avuto delle frequentazioni all'esterno, mentre era nella trasmissione e chiede alla conduttrice che cosa deve fare. Quando Maria De Filippi gli dice che è incompatibile con il programma questo suo atteggiamento, il cavaliere si alza e saluta tutti, uscendo dal programma. Cristina arriva in difesa dal cavaliere, dicendo che però Ernesto è stato sincero nel dire che aveva altre frequentazioni, ma Maria De Filippi la gela dicendole che lui ha confessato solo dopo essere stato beccato. Barbara e Marianna finalmente hanno la loro soddisfazione nel vedere il cavaliere andar via e anche una spiegazione sulla sua natura sfuggevole quando si frequentavano.

Si passa a Gemma Galgani e Pietro: la dama torinese ha organizzato una sorpresa per il cavaliere e l'ha portato a Castel Sant'Angelo, un luogo a lei molto caro. Durante l'esterna emerge il carattere più pragmatico e meno romantico di Pietro, ma i due riescono comunque a trascorrere una piacevole serata, che si conclude con un ballo di fronte Castel Sant'Angelo. In studio, Gianni ammette di trovarli molto carini insieme e che spera che vadano avanti, mentre Tina non perde occasione per sminuire la loro frequentazione. Alla fine, tuttavia, i due continuano a uscire insieme e sembrano felici nella loro bolla personale.

Uomini e Donne, Cristiano e Sabrina campioni di superficialità al centro studio!

Ancora spazio al trono over con Jessica: l'ex frequentazione di Pietro svela che Cristiano ha trascorso una settimana a parlare con lei e delle sue amiche con delle videochiamate. Mentre il cavaliere si giustifica dicendo che sono cose passate, che risalgono a tre settimane fa (Jessica dice che sono solo 2 settimane), la dama ammette che visto ciò che ha detto su Asmaa nella precedente puntata si è sentita in dovere di metterla in guardia. In quelle videochiamate, stando al racconto di Jessica, il cavaliere ha fatto delle avanches alla dama, in chiamata con la sua migliore amica, e che l'unico motivo per cui non uscirebbe con lei è il suo carattere. Quando il cavaliere ribadisce che Jessica non si dovrebbe intromettere, Maria De Filippi rimprovera il cavaliere e gli dice che Jessica non avrebbe alcun motivo se non quello dichiarato per dire questa cosa.

Interviene anche Asmaa in difesa di Cristiano: la dama chiede a Jessica perché non gliel'ha detto prima della situazione con il cavaliere, ma Jessica ribadisce che ci ha provato, ma lei era impegnata con Cristiano. Si intromette anche Giulia, ex frequentazione del cavaliere, che ribadisce che ha detto le stesse cose anche a lei e inizia un'accesa discussione tra le dame, con Asmaa che difende a spada tratta il cavaliere. Nel litigio che segue anche Gianni le consiglia di abbassare la cresta. La situazione degenera, tanto che Asmaa accusa gli opinionisti di attaccarla e avercela con lei, mentre Tina le fa notare che invece Jessica sta solo cercando di metterla in guardia dal comportamento del cavaliere. A ulteriore prova della totale superficialità del cavaliere arriva anche Jasna: la dama dice che fino a quel momento ha preferito tacere, ma che ora non lo può fare più e svela che anche con lei si è comportato nello stesso modo in cui ha fatto con le altre dame.

Si siede Sabrina al centro studio: la dama, nella puntata precedente, sembrava aver chiuso con Fabio, che l'aveva denigrata e sminuita e si era beccato anche la furia mariana per aver risposto in maniera sgarbata ad Alessia. Sabrina rivela che Fabio l'ha cercata e che lei si è sentita di nuovo vicina a lui e che vorrebbe riprovarci con lui, visto che il cavaliere le ha chiesto una seconda possibilità. A queste parole, però, Francesco esplode e le dice di prendere una decisione definitiva. Tra il cavaliere e la dama, infatti, c'era stata una frequentazione e sembrava che Francesco fosse pronto a uscire con Sabrina dal programma, ma la dama si era tirata indietro, dicendo che non si sentiva sicura dei sentimenti. Dopo un primo momento in cui il cavaliere aveva ammesso di essere ferito e di non voler avere alcuna interazione con Sabrina, poi i rapporti tra loro si erano rasserenati. Infatti, dopo la turbolenta puntata di venerdì, Sabrina in lacrime aveva chiesto a Francesco di ballare e il cavaliere si era prestato, cercando di consolarla.

La dama si inalbera a queste parole del cavaliere, ma Francesco ribadisce che non ha intenzione di tornare con lei, ma che lei non può parlar male del cavaliere e poi cercarlo di nuovo. Francesco svela che la dama l'ha chiamato più di una volta e che lui non vuole essere coinvolto in queste situazioni. Il cavaliere sbugiarda la dama e rivela alcuni retroscena della loro frequentazione, mentre la dama non sa come giustificarsi. In tutto questo, interviene Tiziana e svela che Fabio le aveva chiesto di "salvarlo" quando Sabrina gli aveva lasciato il numero!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne