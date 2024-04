Uomini e Donne, Mario Cusitore e l'amaro sfogo su Instagram: "Alla fine di stanchi di esserci"

Gossip TV

Dopo la registrazione della puntata di ieri di Uomini e Donne, il corteggiatore campano, sui social, si è lasciato andare a delle considerazioni sul suo percorso nel dating show.

Ieri, lunedì 15 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e nel corso della registrazione si è parlato nuovamente di Mario Cusitore e della segnalazione relativa alla scorsa settimana quando il corteggiatore campano è stato avvistato in un B&B con una donna.

Grande Fratello, Mario Cusitore: "Ti stanchi di esserci"

Mario si è giustificato in tutti i modi e ha anche chiesto alla redazione di chiamare il negozio in cui si era recato quel giorno che avrebbe confermato che si trovava da un'altra parte. Ida ha creduto alla buona fede di Mario ma Tina Cipollari e Gianni Sperti non gli hanno creduto e si è scatenata anche una forte discussione tra il corteggiatore e gli opinionisti.

Probabilmente in seguito alla registrazione, Mario ha deciso di sfogarsi sui social mostrandosi particolarmente amareggiato.

>"E alla fine ti stanchi di esserci, ti stanchi di metterci il cuore quando di cuore in quei posti c’è solo il tuo. Ti stanchi di esserci per chi non c’è, di aspettare il nulla perché anche se nulla ti aspettavi, un abbraccio forse te lo saresti meritato. E alla fine va così, senza far rumore e in punta di piedi, te ne vai. Perché è matematico: quando l’orgoglio vince, il cuore perde. Tutto qui."

Le parole del corteggiatore sembrano riferite a Ida alla quale, nei giorni scorsi, ha confessato di provare un sentimento importante. In puntata, la Platano, nonostante i dubbi di tutti, ha creduto alle parole di Cusitore nonostante le segnalazioni nei suoi confronti durante il suo percorso sul trono, sono state davvero tante.

