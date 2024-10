Uomini e Donne, Mario Cusitore ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social crea dubbi!

Gossip TV

Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne come cavaliere del trono over, ma è ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social fa sorgere il dubbio tra i fan!

Arrivato come corteggiatore di Ida Platano nella precedente edizione di Uomini e Donne, Mario Cusitore è tornato poi protagonista di questa stagione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi come cavaliere del trono over. Questa decisione è nata dopo che Ida lo ha allontanato a causa delle bugie dette nel percorso (il noto b&b gate) e dopo che Cusitore ha provato a incontrarla e a parlarle durante l'estate. Tuttavia, i fan hanno pensato che il cavaliere abbia ancora un interesse per l'ex tronista: a far nascere il dubbio un messaggio sui social.

Uomini e Donne, un messaggio di Mario Cusitore sui social è rivolto a Ida Platano?

Dopo essere rientrato nel parterre maschile del trono over, dove ha già iniziato a essere conteso tra le dame, Mario aveva rivelato di aver cercato di riconquistare Ida Platano, ma invano. Possibile che a distanza di mesi, l'ex corteggiatore abbia ancora dei sentimenti per Ida? Questo amore di Cusitore sarebbe testimoniato da un messaggio pubblicato dal diretto interessato sui social e che i fan del dating show hanno immediatamente associato all'ex tronista.

In una storia su Instagram, come riporta la segnalazione lanciata da Deianira Marzano, Mario Cusitore ha postato l'immagine di una coppia intenta a baciarsi e ha aggiunto come didascalia la frase: "eri, sei e sarai". Immediato è stato l'interesse dei fan per questa storia che, secondo molti, sarebbe un messaggio del cavaliere per Ida Platano.

La stessa gossippara ha riportato alcuni messaggi ricevuti dagli utenti: tutti non hanno dubbi, la storia è per l'ex tronista di Uomini e Donne. In merito, Marzano ha anche rivelato:

"L'ultima volta che ho scambiato due chiacchiere con Mauro ho intuito che a lui interessasse ancora Ida. Ma è stata lei a non volerlo più"

Uomini e Donne, le anticipazioni su Mario Cusitore

Da quando è entrato nel parterre maschile, Mario Cusitore è conteso tra diverse dame: in queste puntate l'abbiamo visto uscire con Morena, Margherita e Maura. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate?

Secondo le anticipazioni, il cavaliere avrà una notte di passione con Morena e da vero gentleman ne condividerà i dettagli in studio, provocando un'accesa lite con la dama.

Tuttavia, sembra che il cavaliere continuerà a frequentare Margherita, anche sei i due avevano deciso di chiudere qualche puntata prima. Con Morena finrà tutto, proprio a causa delle sue rivelazioni in trasmissione. Per il cavaliere, inoltre, scenderanno tre dame e lui ne terrà solo una.

