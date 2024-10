Uomini e Donne, anticipazioni: Mario Cusitore conteso dalle dame del trono over

Gossip TV

Ieri, lunedì 7 ottobre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni: è show di Mario Cusitore

Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni:

Al centro studio Mario Cusitore, Margherita Aiello e Morena Farfante. Margherita racconta di averci ripensato su Mario e di averlo richiamato giovedì. Dunque la loro frequentazione prosegue. Con Morena, invece, tutto finito. Lei sottolinea di esserci rimasta particolarmente male per quello che è venuto fuori nelle puntate precedenti (macchina, mutande ecc.). A Margherita, Mario ha fatto conoscere il gatto, sua mamma e alcuni suoi amici. Per Mario Cusitore sono scese tre dame. Lui decide di tenerne solo una.

Spazio poi a Sabrina e a Gabriele. Lui non l'ha chiamata perché lei gli ha detto che non voleva essere disturbata. Sabrina invece lamenta che non l'ha fatto e lui decide di interrompere la frequentazione. È sceso un nuovo corteggiatore per Aurora Tropea ma lei non l'ha tenuto. Barbara De Santi sta conoscendo un nuovo cavaliere e continuano la conoscenza. Ne scende uno nuovo per lei e decide di tenerlo. .

Armando Incarnato era presente in studio. Gemma Galgani sta continuando la conoscenza con l'ultimo cavaliere sceso per lei. Continua la conoscenza tra Giada e Marcello Messina.

Ecco invece cosa è successo durante le registrazioni del trono classico:

Si parte da Martina De loannon che puntualizza e critica Ciro dicendogli che lui è lì per fare lo show e che è uno attaccato alle telecamere. Poi va in onda l'esterna con Gianmarco ed è andata bene. Poi Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e la corteggiatrice Amal. Subito dopo la precedente registrazione. Michele. viene raggiunto in camerino da Amal in seguito alla reazione di quest'ultimo avuta la scorsa volta e discutono. In studio si riaccende di nuovo la discussione. Poi si vede l'esterna tra Amal e Alessio. Molto belli e complici. La mamma di lei ha fatto a lui un regalo, una bottiglia di vino. Alessio videochiama la mamma per ringraziarla. Dopo ciò, Michele chiude con Amal. Infine Martina e Francesca Sorrentino a centro studio. Francesca è uscita con Paolo. Sono andati in un ristorante napoletano a Roma. Esterna bella ma anche divertente. Martina è uscita con Mattia che le ha regalato una felpa.

