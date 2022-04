Uomini e Donne, Maria De Filippi stanca di Gemma Galgani: ''Non frega niente di te''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi apre gli occhi a Gemma Galgani su Franco.

Nella puntata di Uomini e Donne, su Canale5, dopo un duro scontro tra Vincenza e Bruno, Gemma Galgani torna a parlare con Franco in cerca di nuove risposte, che il cavaliere non è disposto a dare avendo chiarito di non nutrire per lei alcun interesse romantico. Mentre Maria De Filippi rimprovera duramente la dama torinese, Diego Tavani esce a cena con Aneta, che ha chiuso da poco con Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ci riprova con Franco ma...

La puntata di Uomini e Donne si apre con un acceso scontro tra Bruno e Vincenza, due volti ormai noti nel parterre del Trono Over, che hanno chiuso la conoscenza ma serbano ancora molto rancore. Bruno, poi, rifiuta il corteggiamento di Adua, dama scesa in studio per corteggiarlo, che viene fatta ballare al centro dello studio da Alessandro Rausa. Maria De Filippi svela che Gemma Galgani, dopo aver visto la puntata in onda su Canale5, ha chiesto scusa a Franco per aver frainteso alcune sue parole e gli ha chiesto di riprovarci, ma lui non ha voluto. Gianni Sperti riprovare la dama torinese per non aver avuto dignità davanti ad un uomo che l’ha trattata malissimo.

Franco ha confidato alla redazione di essersi ricreduto su Gemma inizialmente, avendola giudicata troppo personaggio televisivo, per poi tornare sui suoi passi quando li ha avuto una reazione esagerata circa la loro conoscenza che sembrava seguire un copione ben studiato. Galgani insiste nel raccontare il momento di passione con Franco perché non crede che lui fosse freddo in quel momento, come ha voluto fra credere poi in studio. Il mistero si infittisce e De Filippi interviene in difesa di Franco, facendo capire a Gemma che lui non ha minimamente percepito tutto questo affiatamento e che forse è lei ad averlo voluto immaginare.

Si passa poi a Diego Tavani, che è uscito con Aneta dopo che Armando Incarnato l’ha fatta scoppiare in lacrime. Il cavaliere partenopeo è infastidito da questo colpo di scena e svela che la dama ha sempre detto che Diego non sarebbe mai potuto essere un uomo interessante ai suoi occhi. Inevitabilmente, tra i due cavaliere scoppia una discussione placata da Maria che chiede ad Aneta cosa è successo durante la serata con Tavani. Il romano è molto felice per questa nuova conoscenza, nonostante le critiche che riceve in studio.

