Uomini e Donne, Maria De Filippi spiazza: il gesto per Elena fa infuriare i Fan di Aurora Tropea

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto un confessione che ha spiazzato tutti. Ecco cosa è successo.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, la dama Elena ha ammesso di essersi sentita offesa e giudicata in studio e di aver subito quello che definisce “un attacco mediatico”. Maria De Filippi ha replicato in modo inaspettato a questo sfogo, finendo per far imbestialire i sostenitori di Aurora Tropea. Cosa è successo?

Uomini e Donne, Elena furiosa: cosa è successo

Elena è senza dubbio una delle nuove dame più chiacchierate del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver iniziato a frequentare due cavalieri ed essersi scambiata un bacio con entrambi, puntando poi al Maurizio di Gemma Galgani - che sembra aver intenzione di mollare la dama torinese per la troppa insistenza, a suo dire, nell’avere un contatto fisico più ravvicinato - e finendo così al centro delle polemiche. La dama ha usato espressioni che hanno finito per essere equivocate dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, e si è sentita presa di mira al punto da sfogarsi nella puntata successiva, giustificandosi pubblicamente.

"Ho ricevuto un attacco mediatico, sono venuta qui e mi sono spesa al 100 % in maniera totale, il contesto mi ha fatto fare una scivolata. Il parterre femminile mi ha condannato, mi sono sentita condannata da tutte le parti. Ho fatto un errore, sono umana e fragile" Io sperimento emozioni, non persone. Io mi rendo conto di cosa faccio. Sono una donna con un lavoro, con due figli a casa e ho una dignità. Ho giocato al 100%, mi sono messa in gioco. So che ci sono persone che mi guardano e io non sono quella”, ha ammesso Elena furiosa.

Uomini e Donne, De Filippi si scusa e scatena il caos

A questo punto, ascoltando lo sfogo di Elena e vedendola seriamente in difficoltà nel cercare di spiegare il suo punto di vista, Maria De Filippi è intervenuta e si è scusata con la dama di Uomini e Donne. La presentatrice, infatti, crede di aver involontariamente dato vita alla polemica usando un termine errato.

“Dell'attacco mediatico non me ne sono accorta. Forse da parte tua l'hai avvertita diversamente. L'importante è che non ti sei sentita giudicata. L'altro giorno io feci una battuta parlando di "cavia". Mi scuso, non ho memoria, ma non era mia intenzione offenderti. Se l'ho detto mi scuso, non era per offenderti”.

Mentre ad Elena è tornato il sorriso, poi spento nuovamente quando Tina Cipollari l’ha criticata ferocemente per aver accettato l’invito a cena di Maurizio, i fan di Aurora Tropea sono insorti sui social. Secondo moltissimi spettatori, infatti, Maria avrebbe usato due pesi e due misure, non intromettendosi mai durante le fortissime discussioni che vedono Aurora protagonista e che di certo non lasciano la dama senza ferite. Da parte di Tropea nessun commento a riguardo, ma senza dubbio la dama tornerà presto al centro delle polemiche a Uomini e Donne.

