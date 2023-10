Uomini e Donne, Gemma devastata: Maurizio di "ghiaccio", Tina scatenata contro il cavaliere [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, i nodi della storia tra Gemma e Maurizio vengono al pettine e la natura del cavaliere si svela. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un aggiornamento sulla situazione tra Gemma e Maurizio: a quanto pare, il cavaliere è stato finalmente smascherato e ha mostrato il suo disinteresse per la dama torinese.

Uomini e Donne, Gemma Galgani devastata: Maurizio smascherato! Tutto lo studio è in rivolta!

Gemma e Maurizio hanno continuato a frequentarsi, anche se nella conoscenza si è intromessa Elena. Il cavaliere e la dama torinese, nel dopo puntata, parlano e scherzano, ma Maurizio sembra molto frettoloso e non vede l'ora di andar via. Anche in studio Tina e Gianni commentano che è sempre più evidnente che sia solo Gemma a nutrire interesse per il cavaliere. Prima di vedere come prosegue la situazione, Elena si intromette e chiede la parola: sembra che tutto il parterre femminile l'abbia condannata per un bacio con Mauro, il cavaliere con cui era uscita in precedenza, ma che poi in trasmissione aveva negato l'importanza del bacio in quanto gesto. Elena aveva anche affermato che si era presentata in trasmissione per "sperimentare" nuove emozioni e questa affermazione aveva infastidito molti cavalieri e dame. La dama inoltre afferma che quel bacio è stata una "scivolata" e questo termine scatena diverse polemiche, perché gli opinionisti trovano triste che si stia giustificando in questo modo. Inizia un'accesa discussione tra Tina e la dama, in cui l'opinionista la accusa di essere una finta santarellina e di volersi giustificare a ogni costo quando nessuno le aveva chiesto spiegazioni. Anche Maria De Filippi chiede scusa alla dama per aver chiamato Mauro "cavia", nel contesto degli esperimenti di Elena.

Si torna alla situazione di Gemma e Maurizio e la dama rivela che ci sono stati sviluppi non molto positivi tra loro e che Maurizio sono andati ad alcuni eventi di natura promozionale del cavaliere che durante un'uscita in seguito all'ennesimo bacio negato dal cavaliere, la dama dimostra la sua scontentezza e Maurizio si sottrae e le dice che date queste premesse vorrebbe chiudere ogni rapporto, perché non può darle ciò che vuole. In studio, sia Gianni sia Tina accusano il cavaliere di aver solo approfittato della dama per portarla ai suoi eventi, ma che poi la famosa evoluzione del rapporto con lei non è avvenuta e quindi ha pensato bene di scaricarla.

Il cavaliere accusa la dama di aver messo pressione e questo provoca le lacrime di Gemma. La dama torinese afferma che dopo un mese e mezzo non le sembrava di chiedere chissà cosa con un bacio. Anche Tina si intromette e dichiara che il cavaliere ha mentito per tutto il tempo e che la verità è che lui non ha mai avuto interesse per la dama. L'opinionista si rivolge alla dama torinese e le dice che deve mettersi in testa che non ci sia alcun interesse da parte di Maurizio.

Uomini e Donne, Maurizio "cavaliere di ghiaccio", Gemma inconsolabile

Tutto lo studio è concorde nel dire che Maurizio ha volontariamente alimentato l'illusione di Gemma, ma che non ha alcun blocco con lei, è solo mancanza di interesse. Inoltre, Gianni sottolinea l'atteggiamento manipolatorio del cavaliere, che afferma che l'unico giudizio che conta nella sua vita è quello dei suoi figli e della dama. Inoltre, non tornano i conti sull'evento a cui il cavaliere ha chiesto alla dama di partecipare: Maurizio ha chiesto a Gemma di partecipare, ma come "personaggio pubblico", perché non l'ha presentata come sua compagna o fidanzata. Il cavaliere ha anche nominato la dama durante il suo discorso lì in pubblico e questo sottolinea che l'unica funzione della dama era quella di personaggio pubblico.

Tina perde le staffe dopo queste ultime affermazioni e dice alla dama di darsi una svegliata, perché Maurizio l'ha solo sfruttata per questo evento, ma non l'ha portata come sua compagna. Elena si intromette nella discussione, difendendo il cavaliere e provocando la furia di Gemma, la quale quando il cavaliere accetta di conoscere una nuova corteggiatrice giunta per lui si alza inviperita. Maurizio dice che gli sembra molto scortese non incontrare la nuova corteggiatrice, perché è da insensibili non accettare di incontrare una persona che ha fatto tanti km per lui. Si scatena il putiferio in studio e tutti i protagonisti del trono over incoraggiano la dama a non versare più lacrime per lui, perché non se le merita. Alla fine ermerge che il cavaliere l'ha totalmente sfruttata per gli eventi promozionali e il suo lavoro, come ingenuamente conferma anche la dama torinese.

