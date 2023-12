Uomini e Donne, Maria De Filippi punge Alessandro Vicinanza: cosa è successo

Gossip TV

Quando Roberta Di Padua ammette di voler riprendere la conoscenza con Alessandro Vicinanza, Maria De Filippi lancia una stoccata all’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno confermato il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza, che riprenderà a corteggiare e frequentare Roberta Di Padua, la quale per sua stessa ammissione ha confidato di nutrire ancora un forte interesse per il cavaliere salernitano. Maria De Filippi, tuttavia, non è apparsa particolarmente favorevole a questa prospettiva, e nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 andata in onda, ha lanciato una bella stoccata ad Alessandro.

Uomini e Donne, Maria De Filippi non risparmia Alessandro Vicinanza

Ci attendono tanti colpi di scena nelle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale 5. Le Anticipazioni, infatti, hanno svelato che, dopo la confessione di Roberta Di Padua la quale ha ammesso di nutrire ancora un forte interesse per Alessandro Vicinanza dopo la loro rottura tragica, il cavaliere salernitano farà ritorno nello studio del programma, indispettendo non poco la tronista e sua ex Ida Platano. Sembra che, sebbene poi abbia dato il suo consenso, anche Maria De Filippi non fosse particolarmente favorevole al ritorno di Alessandro in studio, come dimostrano le dure parole rivolte al cavaliere durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda.

Quando Roberta, dunque, ammette di essere molto tentata di ricontattare Vicinanza, De Filippi fa presente che nessun membro della redazione ha avuto l’idea di richiamarlo nel parterre maschile, dal momento che la sua presenza sarebbe incoerente con le critiche mosse ad Ida. “Lo abbiamo solo chiamato dopo le interviste. Vista la considerazioni fatta su Ida non dovrebbe chiamare, visto che ha detto che in modo prematuro è salita sul trono… Se uno di molla 4 volte, lei è qui per conoscere altre persone. Se io critico una persona per un comportamento non faccio lo stesso. Per lui la presenza di Ida qui vuol dire che non ci teneva ma dove l’ha conosciuta Ida? In Piazza del Popolo?”.

Questa l’invettiva di Maria contro Alessandro, che dunque probabilmente sarà tenuto d’occhio dalla padrona di casa dopo il suo grande ritorno. Mentre Ida e Roberta fanno pace con un sentito abbraccio, le Anticipazioni ci rivelano che Vicinanza e Di Padua riprenderanno la conoscenza e che tutto sembrerà filare a gonfie vele, tanto che si pensa che i due potrebbero lasciare insieme il programma come coppia.

