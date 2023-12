Uomini e Donne, Ida Platano e Roberta Di Padua, abbraccio riappacificatore: "Mi è venuto dal cuore" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo una lunga lite Ida Platano e Roberta Di Padua si sono abbracciate. Che sia pace fatta?

Oggi, a Uomini e Donne, si torna a parlare di Ida Platano e della rottura con Alessandro Vicinanza. Spazio a Claudia e Alessio, con la dama che tenta di riaccendere l'interesse del cavaliere per lei. Al centro studio anche spazio per Silvio, Gemma e Gabriella, con un risvolto imprevisto per le due dame.

Uomini e Donne, abbraccio di pace tra Roberta Di Padua e Ida Platano: "Mi sono sentita di farlo"

Maria De Filippi chiede a Roberta Di Padua se vuole che richiamino Alessandro Vicinanza, ma la dama nega e la conduttrice svela che non hanno sentito l'ex cavaliere del trono over, se non per chiedere spiegazioni sulla rottura con la nuova tronista. Roberta svela di aver letto in un'intervista che Vicinanza aveva dichiarato che il tira e molla con Ida era un modo per avere attenzioni da lei e scatena così il fastidio della tronista. Anche Maria interviene e commenta che se l'ex cavaliere tornasse dimostrerebbe una certa ipocrisia, soprattutto, perché lui e Ida si sono conosciuti nel dating show di Canale5.

Si passa a Claudia e Alessio: dopo un video riepilogativo della loro situazione, in cui il cavaliere ammette di essere sicuro di non volerla più vedere, la dama si siede al centro studio e rivela di avere un regalo per Alessio: si tratta di una foto incorniciata del loro primo bacio in studio. Con questo dono, Claudia gli dice che hanno vissuto anche dei momenti belli e che non vorrebbe che chiudessero in maniera così negativa. Alessio la ferma subito, perché non comprende il suo gesto e lo reputa falso, come lei. Dopo poche battute i due riprendono di nuovo a litigare e ad accusarsi a vicenda e a rievocare tutto ciò che li ha portati a questo momento. La discussione si accende molto, ma alla fine è la conduttrice che dichiara chiusa la questione e i due si risiedono.

Al centro studio si siedono Gemma e Gabriella, che sono state protagoniste di alcuni video post puntata con Silvio. A quanto pare le due donne hanno avuto un riavvicinamento con il cavaliere, tanto che in studio battibeccano continuamente, ma come spesso accade, tra le due litiganti...la terza gode! E, infatti, Silvio è uscito con Sabrina, una nuova dama, come svela anche la conduttrice del dating show Mediaset. Inizia una discussione sui baci che Silvio e Gabriella si sono scambiati e che lui chiama soft petting, provocando la reazione di Gabriella, ma anche di Eduardo, che si intromette nella discussione. Silvio e Gabriella litigano furiosamente perché il cavaliere sembra ingigantire le effusioni tra loro. Maria cerca di riportare la discussione sull'uscita con Sabrina, ma dopo una confusa spiegazione, Silvio e Gabriella riprendono a litigare e la dama chiude ogni rapporto con Silvio perché sta mentendo sulle loro interazioni e anche perché è evidente che lui non ha interesse per lei. La conduttrice non si risparmia e chiede il perché di questi interessi posteriori, che nascono a mesi dalla fine delle loro frequentazioni. Silvio torna a Sabrina e a come subito si sia sentito attratto da lei, tanto che anche Maria commenta che lo vede felice per la prima volta.

Dopo un ballo, Maria nota che Roberta Di Padua è particolarmente triste e le chiede il motivo: la dama scoppia in lacrime e lei e Ida Platano si abbracciano commosse. Che sia pace fatta?

