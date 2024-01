Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta a rivoluzionare il Format? Ecco cosa succede

Gossip TV

Maria De Filippi ha deciso di fare a meno del Trono Classico? L’ultimo gossip su Uomini e Donne.

Non è una novità che, ormai da anni, il pubblico di Uomini e Donne si sia appassionato maggiormente al trono over rispetto al trono classico che, tra storie d’amore finite in un battito di ciglia e percorsi interrotti, non riesce a coinvolgere sufficientemente i fan del programma. Per questo motivo, sembra che Maria De Filippi sia pronta a una piccola ma decisiva rivoluzione.

Uomini e Donne, per il Trono Classico cambia tutto

Maria De Filippi è senza dubbio la regina indiscussa dei programmi televisivi di Mediaset, non sbagliando un colpo da anni con i suoi format, in particolare con Uomini e Donne che ha attraversato crisi, anni d’oro, pandemie e rimasto sempre uno dei più amati del pomeriggio italiano. Ci sono stati, tuttavia, diversi cambiamenti nei gusti dei telespettatori, che da tempo preferiscono senza nasconderlo i protagonisti del trono over a quelli del trono classico. Sicuramente i fidanzamenti lampo, le scelte quasi scontate o talvolta forzate, la continua intromissione del mondo dei social nelle storie d’amore e gli abbandoni a metà percorso, non hanno giovato all’immagine dei tronisti, che ad oggi sono decisamente svalutati rispetto a qualche anno fa.

Si sono formate bellissime coppie nel dating show di Maria De Filippi, che ancora oggi convivono, o sono sposate e hanno figli, oppure progettano una vita insieme con grande amore e sincerità, ma ci sono stati anche tanti - forse troppi - flop. Maria ha preso una grande decisione, promuovendo Ida Platano al ruolo di tronista e, sebbene inizialmente abbia trovato le critiche del pubblico, adesso il suo si sta rivelando uno dei troni più seguiti degli ultimi anni. Mentre nuovi avvistamenti rivelano in che situazione sono Cristina e Alessandro, sembra che la presentatrice stia osservando con attenzione l’effetto che il trono della Platano ha sui suoi fan, volendo cambiare una volta per tutte il format del Trono Classico, abolendo giovani volti sconosciuti, per dare occasione a vecchie conoscenze del trono over.

Così facendo De Filippi si assicura che il tronista abbia un certo seguito, e che dunque la sua avventura televisiva verrà vista da molte più persone, che ne parleranno nel bene o nel male. Dunque chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne? C’è chi scommette che Roberta Di Padua si sia eliminata proprio per rientrare nella rosa delle scelte di Maria, ma sarà davvero così?

