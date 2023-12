Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza nuovamente avvistato con Cristina Tenuta: "Lei si scansava..."

Gossip TV

Pare che la frequentazione tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne non stia procedendo nel migliore dei modi: la segnalazione

Alessandro Vicinanza è tornato da alcune settimane nel trono over di Uomini e Donne, trovandosi la sua ex fidanzata Ida Platano sul trono.

Uomini e Donne, parla Alessandro Vicinanza: "Il leone è stato ferito ma non è morto ruggisce combatte e aspetta"

Archiviata la loro storia d'amore non senza recriminazioni reciproche, il campano è tornato a frequentare la sua ex fiamma Roberta Di Padua, la dama di Cassino con la quale Alessandro ebbe un breve flirt prima di uscire dal programma con la Platano. Nonostante Roberta abbia dichiarato di essere molto coinvolta da Vicinanza, quest'ultimo ha messo in chiaro che avrebbe voluto conoscere altre dame, tra cui Cristina Tenuta per la quale sembra abbia sempre avuto un debole. Roberta si è fatta quindi da parte lasciando il programma perché non voleva assistere alla loro frequentazione, e dopo qualche reticenza, Cristina è uscita con il cavaliere affermando di aver scoperto un'attrazione per lui che non pensava ci potesse essere. Nonostante le prime uscite positive, non sembra però che le cose tra loro stiano proseguendo nel migliore dei modi.

Secondo alcune segnalazioni giunte all'esprata di gossip, Deianira Marzano, i due sarebbero stati avvistati a Salerno ma Cristina non sembrava particolarmente coinvolta dalle attenzioni di Alessandro:

"Li ho visti anche io a Salerno e già discutevano, camminavano di fianco a me e al mio fidanzato. Alessandro buffo perché voleva abbracciarla e baciarla e lei si scansava."

Ma non è finita qui. Alla Marzano è stato fatto anche notare un certo atteggiamento altezzoso di Vicinanza:

"Da quello che so io lui dovrebbe abitare a Fratte non sul lungomare. Comunque l’ho visto in versione divo di Hollywood mentre lo fermavano. E si faceva le foto con una tipa bionda che aveva una borsa Gucci da urlo. Quando lui però è in giro con gli amici non lo ferma nessuno. Ogni settimana porta a Salerno una del programma."

Poco fa, il cavaliere campano ha condiviso un post parlando di ciò che ha vissuto nell'ultimo anno, confessando di aver vissuto momenti difficili:

"Un post lungo come questo interminabile anno che si avvicina alla fine,un anno ricco di emozioni sensazioni delusioni e nuovi incontri. Nonostante tutto, voglio come sempre prenderne il lato positivo, ho imparato a cadere ma anche rialzarmi più forte di prima. Il leone è stato ferito ma non è morto ruggisce combatte e aspetta… Auguri auguri a tutti che sia un anno ricco di Amore perché L amore è il carburante per ognuno di noi soprattutto per chi è capace di darlo e di riceverlo."

