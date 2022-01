Uomini e Donne, Maria De Filippi pesca il nuovo Tronista da C’è Posta per Te?

Gossip TV

Salvatore Lo Verso, protagonista dell’ultima puntata di C’è Posta per Te potrebbe essere in lizza per Uomini e Donne.

Protagonista della prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te, Salvatore Lo Verso ha raccolto un successo straordinario tra il pubblico, e si mormora che Maria De Filippi potrebbe sceglierlo per il trono di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Salvatore Lo Verso nuovo tronista?

Tra i protagonisti della prima puntata di C’è Posta per Te, che più hanno colpito il pubblico di Canale5, c’è l’affascinante Salvatore Lo Verso. Originario della provincia di Modena, più precisamente di Finale Emilia, Salvatore è un professionista della pallanuoto, appassionato di viaggi e fotografia, e dedito alla famiglia e agli amici. Lo Verso è approdato nello studio dello show di Maria De Filippi per sorprendere la madre Enza, in lutto dopo la scomparsa del marito, che ama ogni oltre cosa.

La dolcezza e la sensibilità di Salvatore hanno conquisto tutti e in pochissime ore il suo profilo Instagram è scoppiato, arrivando a raggiungere gli oltre 30mila fan. Molti utenti del web chiedono che, dal momento che Salvatore è ancora single, Maria gli conceda una possibilità come tronista di Uomini e Donne. Al momento i troni del dating show sono saturi, dato che uno è stato assegnato a Matteo Ranieri e l’altro a Luca Salatino, la non-scelta di Roberta Giusti.

Non è chiaro se De Filippi voglia pareggiare i conti con due troni rosa, ma se così non fosse per Salvatore si aprirebbe la possibilità di cercare l’amore in tv, per la gioia di tutti i suoi sostenitori. Nel frattempo, la prima puntata dopo lo stop natalizio è stata a dir poco infuocata: Gemma Galgani ha smascherato Leonardo, accusandolo di aver contattato un'altra donna e di averle rivelato quanto in realtà non fosse interessato alla loro conoscenza.

