Uomini e Donne, Gemma Galgani smaschera Leonardo: "Hai detto che ti fa schifo la mia pelle da vecchia"

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani diventa una furia con Leonardo, dopo aver parlato con una donna misteriosa che ha rivelato la verità sul cavaliere.

Torna Uomini e Donne dopo la lunga pausa natalizia. Nella nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, Gemma Galgani smaschera Leonardo dopo aver parlato con una donna vicina al cavaliere, che ha fatto rivelazioni agghiaccianti. Dopo una discussione furiosa, i presenti in studio fanno capire a Leonardo che sarebbe il caso di lasciare la trasmissione, mentre Gemma scoppia in lacrime per la grande delusione.

Uomini e Donne, l’ira funesta di Gemma Galgani: "Leonardo vegognati"

La puntata di Uomini e Donne, la prima dopo la pausa in occasione delle festività, si apre sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Leonardo. Il cavaliere ammette di essere in difficoltà con la torinese, che non accetta che lui releghi il loro sentimento ad un’amicizia, dalla quale può nascere un amore, dal momento che manca un’attrazione fisica iniziale. Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, finto nel mirino dell’ex moglie Paola Barale, non sono d’accordo con Leonardo, dal momento che lui si è presentato in trasmissione per conoscere Gemma, e che l’attrazione non può nascere dopo una frequentazione. Maria De Filippi annuncia l’ingresso di Galgani in studio, furiosa dopo aver parlato con una donna che ha fatto rivelazioni inaspettate sul conto di Leonardo.

“Le bugie peggiori che potevi dire, le hai dette. Mi metto anche in discussione… Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non mi baci perché ti faccio schifo, non ti piaccio perché ho la pelle di vecchia, e mi è stato anche detto che tu non sei lontano da me come età. Dovresti solo stare zitto. L’altra cosa che hai detto, che non ti piaccio ma ti piace Elena, che non puoi frequentarla perché sono gelosa e possessiva. Inoltre, ti ha dato fastidio che tenti il signor Stefano non perché geloso di me ma soltanto perché non era al tuo livello, e non volevi essere paragonato”, questo lo sfogo lunghissimo e furioso di Gemma. Leonardo si è giustificato dichiarando che questa persona è una ricattatrice e non ha detto nulla di vero sul suo conto: “Lei mi ha chiesto 500 euro, l’ho dovuta bloccare e per ripicca avrà chiamato te. Sei ingenua e ci sei cascata”. Nonostante la versione dei fatti di Leonardo, Galgani non crede al cavaliere perché la donna in questione è stata troppo precisa nelle sue rivelazioni. La dama torinese è a dir poco fuori di sé, sentendosi presa in giro dal cavaliere e nuovamente delusa.

Gemma Galgani diventa una furia: cosa è successo a Uomini e Donne

Secondo i presenti in studio, il problema non è che la donna in questione lo abbia raggirato o meno, ma che lui abbia parlato con lei nonostante fosse impegnato con Gemma. “Sei troppo grande per lui, evidentemente a lui piacciono quelle più giovani, e a lui piace Elena. Il fatto che non ti baci corrisponde alla verità che a lui non piaci, ed è tutto vero”, ha dichiarato Gianni. Delusa e amareggiata, Gemma continua a rivelare retroscena sulla conoscenza con Leonardo, avendo ricollegato i punti dopo la telefonata ricevuta: “Ma chi vuoi prendere ancora per i fondelli? E hai il coraggio di volerti battere, io ti inchiodo lì fino a questa notte, non te le passo questa. Appena apri bocca ti secco”. Ida Platano ha ammesso di non essersi mai fidata di Leonardo, e vari volti del parterre si sono scagliati contro il cavaliere, ritenendolo falso e crudele. “Non ti piacevo e non hai avuto il coraggio di dirlo, me lo hai fatto capire tu con il tuo comportamento, con l’elemosina che mi davi, lo vuoi capire o no?”, ha esclamato Gemma per poi tornare al suo posto.

Tina ha consigliato alla torinese di non continuare ad attaccare Leonardo, dato che non ne vale la pensa, dichiarando di dover fare più attenzione agli uomini che frequenta, invece di lanciarsi in queste relazioni. Nonostante tutti siano contro di lui, il cavaliere non demorde e assicura che la donna che ha parlato con Gemma è una bugiarda, mentre Gianni lo invita a lasciare lo studio di Uomini e Donne.

