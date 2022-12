Uomini e Donne, Maria De Filippi mette Mario alla porta: Gemma Galgani è scatenata (VIDEO)

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani distrugge Mario e Maria De Filippi chiede al cavaliere di lasciare il programma.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Maria De Filippi si è vista costretta ad invitare il cavaliere Mario a lasciare la trasmissione e riflettere sulle sue azioni decisamente discutibili. Gemma Galgani è diventata una furia, smascherando il cavaliere, che si è trovato in mezzo ad una vera e propria bufera mediatica.

Uomini e Donne, Mario cacciato: Maria De Filippi impeccabile

Gemma Galgani sperava di aver trovato un nuovo e affabile corteggiatore in Mario, ma la conoscenza si è rivelata un fuoco di paglia quando la dama torinese ha ascoltato una conversazione tra il cavaliere e Alessandro Rausa, scoprendo tutto ciò che pensa realmente di lei. Nello studio di Uomini e Donne è scoppiato il putiferio e Gemma ha perso le staffe, raccontando di aver ascoltato tutti gli insulti che lui le ha rivolto, mentre Alessandro ha confessato di aver dovuto assistere allo sfogo di Mario con dispiacere perché poco rispettoso nei confronti di Galgani.

Nonostante tutti avessero criticato ferocemente Mario, il cavaliere si era accomodato comodamente nel parterre del trono over nella speranza di essere notato da una nuova dama, e invece è finito ancora una volta travolto dalla furia di Gemma. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, mentre Riccardo Guarnieri ha sconvolto Gloria Nicoletti, Galgani di rosso vestita è tornata al centro dello studio con nuove accuse per Mario.

“Mario ha scritto sul suo profilo Facebook pubblico, parlando della trasmissione e di quello che è successo l’altro giorno. Alla fine dici che tutto questo è stato fatto per fare audience […] Ha scritto a tutti di vederlo a Uomini e Donne perché è diventato un personaggio, dicendo che era già uscito con me ma mi ha già mollato. Ma la parte più triste e devastante, sei decadente. Un signore scrive a Mario che la mia versione non era veritiero e lui ha detto che tutto questo era stato combinato perché Alessandro Rausa ha fatto la spia, per fare spettacolo. Tu dovresti sprofondare, perché è vergognoso quello che hai fatto”.

In studio è scoppiato il caos, soprattuto quando Mario ha provato a negare nonostante l’evidenza delle foto dei suoi sfoghi sui social. I due opinionisti hanno invitato il cavaliere ad andarsene per sempre questa volta, avendo collezionato l’ennesima pessima figura, e Maria De Filippi è intervenuta in modo impeccabile, consigliando all’uomo di prendersi una pausa dalla trasmissione.

“La televisione è una bella e brutta bestia, perché enfatizza tutte le cose. Forse il fatto di essere conosciuto per strada può far perdere la testa, io ritengo che ti abbia fatto sbarellare e ti sia fatto prendere la mano. Fai una riflessione con calma a casa tua, con la tua famiglia, poi magari richiami la redazione con un altro spirito e lasciamo i social ai giovani”.

