Uomini e Donne, Maria De Filippi mette fine a tutto: ci sono i video del fuori onda!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi mostra il video del confronto fuori onda tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, continuano le polemiche su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Mentre la dama bresciana ammette di essere destabilizzata dalle reazioni del suo ex fidanzato, il cavaliere pugliese cerca un'amicizia con Ida, pur sapendo che lei non potrà mai dargliela. Spazientita, Maria De Filippi mostra i video del fuori onda tra i due protagonisti del Trono Over per poi criticare l'approccio del Guarnieri.

Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Riccardo Guarnieri

La puntata di Uomini e Donne si apre sullo scontro tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che tornano a parlare della loro relazione e del fatto che il cavaliere partenopeo abbia preferito non continuare ad alimentare false speranze sul futuro. Riccardo Guarnieri, seduto al centro dello studio, si alza e ammette di non voler più ascoltare Ida e Alessandro parlare, scatenando la reazione di Tina Cipollari che trova bizzarro questo fastidio improvviso mentre Tinì invita Guarnieri ad essere chiaro con la dama bresciana, perché i suoi atteggiamenti mostrano altro. Ida ha ammesso di aver parlato con Riccardo dopo una delle registrazioni, e di aver capito che da parte sua non c’è interesse. Armando Incarnato, tuttavia, pensa che Riccardo non abbia tenuto in considerazione i sentimenti della sua ex, dal momento che lei stessa ha messo in chiaro che questi gesti per lei potrebbero essere altro.

Maria De Filippi sorprende tutti, mostrando il video di questo confronto che termina con un caloroso abbraccio tra i due e Ida in lacrime. La presentatrice riprende Guarnieri, trovando poco carino il suo voler mostrare possesso su Ida, come se fosse geloso di lei quando ovviamente non lo è, e lui si giustifica dicendo che stava semplicemente giocando, scatenando la forte delusione della dama bresciana. Tutti in studio sono contro Riccardo e il cavaliere si rifugia dietro le quinte. Mentre Alessandro Rausa incontra una nuova dama, Bruno ha incontrato la signora che lo ha contattato per conoscerlo fuori dal programma e il cavaliere ammette di esserne rimasto molto colpito.

Durante il ballo, Ida esce dallo studio e torna più pensierosa che mai, scatenando la curiosità di Tina che sottolinea come la dama dipenda dalle parole di Riccardo. Nessuno capisce cosa vorrebbe il cavaliere dal rapporto con la Platano, dal momento che lei ha messo in chiaro di non potergli dare amicizia. Insomma, tutti o quasi credono che Riccardo voglia aver il piacere di autocelebrarsi nelle parole che Ida potrebbe dire sul loro rapporto.

