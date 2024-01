Uomini e Donne, Maria De Filippi ha scelto la nuova Tronista? Colpo di scena

Gossip TV

Maria De Filippi sta pensando alla nuova tronista di Uomini e Donne? Sembra che il nome sia stato scelto, non immaginerete mai di chi si tratta.

Maria De Filippi pronta a rivoluzionare il trono classico? Sembra che la presentatrice di Uomini e Donne abbia in serbo nuove sorprese per il pubblico del dating show di Canale 5, con la nomina di una tronista a sorpresa, presa dal parterre del trono over e molto chiacchierata dal pubblico. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, un volto noto del Trono over diventa nuova tronista?

Tanti nuovi colpi di scena ci attendono nelle puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5. Maria De Filippi ha fatto una scelta azzardata, promuovendo Ida Platano al trono dopo la fine della relazione tra la dama bresciana e Alessandro Vicinanza protagonista di un’intervista spiazzante a Verissimo. Il pubblico ha criticato la scelta ma ora è curioso di continuare a scoprire come andrà a finire il percorso di Ida nel programma. Sembra che Maria voglia continuare su questa linea, almeno stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Novella 2000, promuovendo un nuovo volto del trono over a protagonista del trono classico.

In molti hanno pesato che si potesse trattare di Roberta Di Padua, dopo che la dama di Cassino ha lasciato lo studio delusa da Vicinanza, e pronta a non tornare più nel parterre femminile. Invece, sembra che la scelta di Maria potrebbe ricadere su Gemma Galgani. La dama torinese è uno dei volti più chiacchierati di Uomini e Donne, con i suoi amori naufragati tragicamente e le polemiche per le sue frequentazioni con uomini più giovani.

Gemma colleziona una delusione dopo l’altra, tanto da intenerire anche Tina Cipollari che recentemente non sembra essere più la nemica della torinese quanto un’alleata, pronta a strigliarla quando commette qualche errore madornale. Gemma, dunque, potrebbe essere la nuova tronista e questo potrebbe essere il primo passo per trasformare il trono classico, eliminando volti sconosciuti e giovani protagonisti, a favore di volti conosciuti all’interno di Uomini e Donne. Cosa ne pensate?

