Uomini e Donne, Maria De Filippi "caccia" Biagio Di Maro: "Non ha senso che tu stia qui" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Biagio Di Maro esce di scena con un'ultima sceneggiata che vede coinvolta anche Carla, la corteggiatrice innamorata di lui. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne, abbiamo assistito all'abbandono dello studio da parte di Biagio Di Maro, che però ha poi cambiato idea! Una sceneggiata a cui ha messo fine Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Biagio Di Maro è fuori dal programma!

La puntata è iniziata con un riepilogo della situazione tra Carla e il cavaliere Biagio Di Maro: mentre la dama, anche dopo la fine della storia, si era disperata, il cavaliere napoletano ha cercato di nuovo l'altra corteggiatrice Clea. Il suo atteggiamento è stato osteggiato da Gianni Sperti e anche la conduttrice Maria De Filippi gli ha evidenziato che il suo atteggiamento è inadatto al programma e che ormai è chiaro che lui non ha intenzioni serie.

Pur senza dirlo apertamente, la padrona di casa lo ha invitato a ragionare sulla sua permanenza nel programma. Quando anche Gianni gli fa notare che non è giusto che lui resti lì a prendere in giro delle donne innamorate, il cavaliere si alza e sembra andare via. Inaspettatamente, tuttavia, Carla lo segue fuori dallo studio: la corteggiatrice è in lacrime e non vuole che vada via, tanto che arriva a pregarlo di non andare via, anche perché crede che in parte sia colpa sua.

Sotto lo sguardo sbigottito di tutto lo studio, Carla e Biagio rientrano in studio, ma il cavaliere è accolto dai fischi e dall'ostilità di tutti, tanto che anche Gianni gli dice: "Hai la faccia come il c***!", perché davvero non poteva credere a ciò che aveva appena visto. Anche Maria non sembra molto contenta e gli fa notare che lei e l'opinionista gli avevano detto di ragionare sulla sua permanenza nello studio e che il cavaliere aveva preso una decisione. La conduttrice gli fa notare che non ha alcuna antipatia nei suoi confronti, però il suo atteggiamento non è ammissibile. Così, Biagio va via di nuovo, questa volta per sempre, e accusando tutti di essere stato lui a pagare per le colpe delle donne che ha frequentato.

Carla è inconsolabile: la donna continua a singhiozzare, perché si sente in colpa perché secondo lei è stata colpa sua se il cavaliere napoletano è andato via e pensava che con lui fosse amore vero. Maria cerca di rassicurarla, dicendole che non è colpa sua e non ha motivo di stare così male, anche perché è già capitato che avevano rotto, quindi non c'era differenza rispetto alle altre volte. La dama, però, continua a sostenere che Biagio è un brav uomo e che nel programma era vittima di sé stesso. Quanto a lei, non sa se vuole continuare, anche se ammette di voler trovare l'amore.

Si passa alla presentazione di un nuovo cavaliere, Claudio, che attacca bottone con Gemma Galgani, pur ammettendo subito di non essere interessato a lei in senso romantico, ma per la comune origine toscana. Ad attirare la sua attenzione è, invece, Cristina con cui infatti il cavaliere accetta di ballare.

