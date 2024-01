Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta le dame: "Che pesanti, non troverete mai un fidanzato così!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, assistiamo a un nuovo episodio della furia di Maria De Filippi contro le dame del trono over.

La nuova puntata di Uomini e Donne comincia con un'accesa discussione nel trono over sempre con al centro Alessandro Vicinanza. Alessio e Claudia litigano di nuovo, tanto che in molti si domandano se non siano ancora interessati l'uno all'altra. Il trono classico di Brando è di nuovo traballante a causa di una risposta leggera data a Beatriz. Ennesimo episodio della furia mariana!

Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta le dame del trono over: "Pesanti, non troverete mai un fidanzato così"

Al centro studio si siedono Alessio e Maura, la dama che il cavaliere sta conoscendo e con cui sembra che le cose proseguano a gonfie vele. Dopo un ballo, ci si concentra su Alessandro Vicinanza che ha ballato con Manuela, dopo averle detto che tra loro poteva esserci solo un'amicizia. Il gesto del cavaliere provoca un'accesa discussione tra la dama e Cristina Tenuta, che non sembra propensa a lasciar andare il cavaliere. Si intromette anche Aurora Tropea che accusa Cristina di aver cercato solo visibilità al centro studio. La discussione si anima ancor di più quando anche Roberta Di Padua decide di parlare e raccontare che le è arrivata una segnalazione su alcune affermazioni dette da Manuela contro di lei: la dama chiede ad Alessio di ripetere ciò che Manuela gli ha raccontato e il cavaliere rivela che la dama aveva definito Roberta e Cristina due vamp e poco raffinate. A queste parole, Manuela attacca Alessio e tra i due volano stracci, mentre diverse dame del parterre sottolineano che questi commenti durante una cena in cui bisognerebbe conoscersi sono infruttuosi e non sono utili alla conoscenza di una coppia.

Manuela rivela poi che Alessio e Claudia hanno riparlato e parte una discussione anche tra loro, con il cavaliere che è palesemente geloso della nuova frequentazione della dama e che lascia basiti tutti in studio. Lo stesso Gianni sottolinea che la reazione di Alessio è a scoppio ritardato, perché non ha senso che abbia un comportamento così dopo che nella scorsa puntata Maria De Filippi gli aveva chiesto cosa pensasse della conoscenza di Claudia e Daniele. Quest'ultimo interviene e afferma che una simile foga nel litigare l'ha sempre vista solo in una coppia ed è qualcosa di cui ha paura. Gianni interviene ancora e accusa Alessio di essere incoerente e bugiardo, perché non può uscire con altre donne e poi andare da Claudia e commentare il suo abbigliamento e le sue frequentazioni.

Anche la conduttrice del dating show di Canale5 interviene e sottolinea che il suo voltare pagina non può avvenire con qualcuno a caso e certamente non se è qualcuno che sta nel programma. Il chiodo schiaccia chiodo, dichiara De Filippi, va bene a 15 anni, ma ora non ha alcun senso. Viene tirato in ballo anche Alessandro Vicinanza e di nuovo si riapre la discussione su Ida e Roberta: sulla seconda, Barbara De Santi ha un pensiero molto preciso. Secondo la dama, il cavaliere è interessato a Roberta solo perché la dama gli si sta negando, ma non appena cederà, lui la metterà da parte. Alessandro chiede a Roberta di ballere insieme, ma la dama rifiuta e, nonostante Tina sottolinei che il suo è un no debole, anche Maria De Filippi ammette che questa reazione è perfettamente normale.

Si passa al trono classico con Brando e Raffaella: il tronista ha deciso di inseguire la corteggiatrice, dopo che Brando aveva messo in dubbio la veridicità della sua persona. Nel video del dopo puntata, Raffaella è furiosa e chiede al tronista di lasciarla in pace, perché non vuole più restare nel programma se lui non si fida di lei. Alla fine il tronista riesce a convincerla e organizza un'intima esterna con pizza e fiori per lei. I baci e i discorsi appassionati che si scambiano fanno scattare una standing ovation in studio e una reazione di estremo fastidio in Beatriz. Ls corteggiatrice chiede apertamente al tronista se ha una preferenza e quest'ultimo risponde di no. A questo, Beatriz si alza e saluta tutti, perché si sente presa in giro. Quando Raffaella entra in studio consiglia al tronista di andare da Beatriz e poi sarà lei a decidere cosa fare.

Ancora spazio al trono over con Tiziana e Antonio: la dama ha già trovato discutibile il comportamento del cavaliere napoletano che non si è presentato per cenare insieme, ma l'ha raggiunta solo per il dopocena. Quando anche Aurora Tropea interviene e dà ragione alla dama, Maria De Filippi esplode ed esordisce dicendo che sono troppo pesanti e che non troveranno mai un fidanzato, se non imparano a essere più elastiche.

