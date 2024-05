Uomini e Donne, Maria De Filippi asfalta un cavaliere: "Ma chi credi di essere per parlarle in quel modo?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi è intervenuta in difesa di una dama, dopo che Fabio, un cavaliere del trono over l'ha ingiuriata. Pronti a vedere la furia mariana in azione? Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, riparte dal trono over con Ernesto ed Elisa. Spazio al trono over per tutta la puntata, con Maria De Filippi che asfalta un cavaliere irrispettoso, ma anche con Cristiano e Asmaa che non convincono del tutto. Entrano in studio Claudia e Alessio, per raccontare come sta andando la loro storia d'amore.

Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe e asfalta Fabio: "Ma chi pensi di essere per parlarle così?" [VIDEO]

Ernesto ribadisce che quando è innamorato non tradisce la persona con cui sta, ma non è questo il caso di Elisa. Maria De Filippi chiede alla dama se per lei va bene che il cavaliere dica questo ed Elisa anche se un po' tentennante sembra acconsentire. Inizia la solita discussione tra Barbara, alla quale non sembra genuino l'interessamento di Ernesto verso Elisa, e gli altri due protagonisti del trono over. Il cavaliere ammette che al momento si stanno frequentando e che se dovesse scendere qualcuno per lui, non si farebbe problemi e così anche Elisa. Secondo Barbara, invece, alla dama il cavaliere inizia a piacere molto e ora vuole fare la dura e non dare soddisfazioni sulle delusioni che sta provando. Alla fine, Elisa ed Ernesto continuano a uscire insieme.

Ancora spazio al trono over con Fabio e Sabrina: la conduttrice svela però che il cavaliere ha ricontattato Tiziana e Jasna con cui aveva avuto una breve conoscenza. Jasna interviene e svela che, dopo aver chiuso con lui, il cavaliere l'aveva ricontattata con un lungo messaggio, alquanto senza senso e a cui lei non aveva risposto, per non alimentare false speranze. In studio Fabio ammette che l'ha fatto perché non voleva che tra loro si creasse del rancore, così da poterla salutare ancora negli studi. Jasna è allibita: tra loro c'è stata solo una cena e non ha mai avuto nessun cruccio con il cavaliere. Anche con Tiziana, Fabio ha avuto lo stesso comportamento, addirittura, facendole dei complimenti, e Gianni interviene dicendo che non dovrebbe girarci intorno e ammettere che ci ha provato di nuovo con entrambe e ha preso un sonoro due di picche.

Sabrina intanto è ancora più sorpresa: nella scorsa puntata, infatti, i due avevano chiuso la loro frequentazione e ora invece la dama si è ritrovata di nuovo al centro studio, ma senza motivo, visto che il cavaliere non ha cambiato idea su di loro. Gli opinionisti attaccano il cavaliere e lo accusano di voler solo prendere in giro le dame in questione. Sabrina racconta che tra loro c'è stata una certa intimità e che per questo la volta scorsa è scoppiata a piangere, perché era molto presa. Il cavaliere ammette che si era spaventato per questa intimità e tutti in studio sono allibiti. Interviene Alessia e ricorda a Sabrina che Fabio le ha già mancato di rispetto e che deve amarsi di più. Fabio si inalbera e attacca Alessia, ma interviene Maria De Filippi che asfalta totalmente il cavaliere: "Lei si chiama Alessia, tu Fabio. Chi pensi di essere tu? Come ti permetti di rivolgerti così a lei?". Alessia è commossa dalla difesa di Maria, mentre Fabio diventa un agnellino. Anche se poco dopo chiede di nuovo a Sabrina di risentirsi per parlare ancora e chiarire, ma tutto lo studio lo attacca e Gianni gli dice che è imbarazzante a comportarsi così!

Uomini e Donne, Claudia e Alessio tornano in studio: "Convivenza? Ancora non ci pensiamo"

Dopo un ballo, Maria De Filippi nota lo sguardo triste di Giulia e le chiede se va tutto bene: Cristiano ha chiuso con lei e sembra molto preso da Asmaa. Il cavaliere e Giulia iniziano una discussione, perché Cristiano continua ad accusare Giulia di non aver mai avuto interesse per lui, mentre anche Gianni interviene e dice che è sempre stato il contrario. Asmaa interviene e dalle sue parole emerge che è già molto presa e possessiva verso Cristiano, tanto che aveva chiesto al cavaliere di bloccare Giulia.

Inoltre, sia lei sia Cristiano sembrano molto legati e il cavaliere arriva a dire che finalmente ha trovato ciò che stava cercando. A queste parole, Gianni e Tina consigliano loro di lasciare insieme il programma, anche perché Cristiano e Asmaa si sono già dati l'esclusiva. Ma a queste parole, i due sembrano ridimensionare i loro sentimenti e gli opinionisti gli dicono che allora forse non sono poi così forti questi sentimenti.

C'è una sorpresa per i protagonisti del programma: entrano Claudia e Alessio, che hanno lasciato insieme il programma qualche mese fa, per raccontare come sta andando la loro storia d'amore. I due ex protagonisti raccontano che anche se a distanza riescono a vedersi molto spesso e che litigano un po' come Sandra e Raimondo. La coppia ha anche rivisto Gemma Galgani a Torino ed è stato come fare un tuffo nel passato e ricordare i bei momenti trascorsi nel programma.

Gianni chiede loro se hanno pensato di andare a convivere insieme, ma Alessio risponde che per il momento non è nei loro piani, anche se vorrebbe avvicinarsi di più a Lecce, dove vive Claudia. I due ballano insieme e Maria dice loro di accomodarsi "accanto al trono mancato di Ida", confermando così che la tronista non tornerà più. Durante il ballo, Barbara ha ballato con Pietro, il cavaliere di Gemma e i due si sono confrontati su Ernesto, perché hanno visioni molto diverse su di lui. Riparte l'ennesima discussione tra Ernesto e Barbara sulle abitudini del cavaliere quando corteggia una donna.

