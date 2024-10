Uomini e Donne, Margherita Aiello ha frequentato Alex Petri di Temptation Island questa estate!

Gossip TV

Una delle ultime corteggiatrici di Mario Cusitore a Uomini e Donne, la dama Margherita Aiello, avrebbe avuto un flirt con Alex Petri di Temptation Island questa estate!

Margherita Aiello è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne di questa stagione. La dama ha iniziato una conoscenza con Mario Cusitore, ma il comportamento del cavaliere l'ha spinta a chiudere con lui, sebbene avesse provasse ancora dell'interesse per l'ex corteggiatore di Ida Platano. Secondo una recente segnalazione, sembra che questa estate Margherita abbia avuto un flirt con un noto protagonista di Temptation Island. Stiamo parlando di Alex Petri.

Uomini e Donne, Margherita Aiello ha frequentato Alex Petri questa estate

Secondo un'indiscrezione riportata da Lollo Magazine, sembra che Margherita Aiello abbia avuto una frequentazione con Alex Petri, noto ex protagonista dell'edizione di Temptation Island andata in onda questa estate.

A svelarlo al magazine è stata una fonte anonima che ha raccontato di aver riconosciuto Margherita, dopo che la dama si è presentata nel parterre del trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Alex Petri era entrato a Temptatio nIsland con la fidanzata Vittoria Bricarello, dalla quale si è poi separato, dopo un acceso scontro al falò di confronto. L'ex protagonista del docu-reality e Margherita Aiello sono stati avvistati insieme a Taormina questa estate:

"Una nostra fonte, solita a leggerci e a seguire i nostri articoli e prodotti, ci ha scritti e ha rivelato che la dama in questione avrebbe avuto, quest’estate, un flirt con un volto noto di Temptation Island, Alex Petri. Così ci scrive: “Salve. Ovviamente solo ora riconosco lei in quanto non era conosciuta all’epoca, ho visto Alex e Margherita quest’estate insieme a Taormina, in Sicilia. Erano insieme"

Uomini e Donne, Margherita Aiello scarica Mario Cusitore: "Voglio essere coerente con me stessa"

Durante la puntata di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, Margherita è stata chiamata di nuovo al centro studio: nel corso dei precedenti appuntamenti, Margherita aveva deciso di chiudere con Mario Cusitore, perché riteneva che il cavaliere le avesse mentito. La dama ha deciso di restare ferma nella sua posizione, ma in una clip di qualche giorno fa si è mostrata in lacrime e dispiaciuta perché sentiva un certo interesse per Cusitore.

In studio, Mario ha accusato Margherita di averlo allontanato, quando tra loro andava tutto bene, ma la dama ha ribattuto che lui non ha fatto alcun gesto nei suoi confronti per farle comprendere di essere interessato a lei. Dopo un'uscita disastrosa con Matteo, al quale non ha fatto altro che parlare di Mario, quest'ultimo ha dichiarato che voleva proseguire la conoscenza con Margherita.

Tuttavia, la dama ha deciso di non sviare dalla sua decisione iniziale e ha ammesso che vuole essere coerente con sé stessa, perciò, non ha intenzione di proseguire la frequentazione con Cusitore.

