Uomini e Donne, Marco Attanasio rivela tutto: ecco perché non difende Aurora Tropea in Puntata

Marco Attanasio e Aurora Tropea fanno sul serio? Parla il nuovo cavaliere di Uomini e Donne.

Sembra che stia nascendo un nuovo amore nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver fatto il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi, con grande disappunto di alcuni volti noti dello studio, Aurora Tropea ha iniziato a conoscere meglio Marco Attanasio, e tra i due è scoccata la scintilla. Ecco cosa ha rivelato il cavaliere napoletano.

Uomini e Donne, Marco Attanasio fa sul serio con Aurora Tropea?

I fan di Uomini e Donne hanno accolto positivamente il ritorno in studio di Aurora Tropea, una tra le dame più discusse degli ultimi anni nonché protagonista di furiose discussioni in studio, in grado insomma di muovere gli animi dei partecipanti al programma e regalare un po’ di sano trash. Che piaccia o meno, Aurora attira il pubblico e Maria De Filippi si è giocata una carta importante richiamandola nel dating show di Canale 5. Il nuovo anno è iniziato con una conoscenza inaspettata per Tropea, corteggiata da Marco Attanasio. Il cavaliere napoletano sembra avere intenzioni serie con la dama, come ha rivelato lui stesso al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Siamo in una fase di frequentazione molto intensa: ci sentiamo sempre e ci vediamo spesso a Roma. Stiamo cercando di capire a piccoli passi se riusciamo a mettere le basi per una relazione […] Credo che la maggior parte delle persone in studio non abbiano capito davvero Aurora, e che s siano fatti un’idea completamente sbagliata di lei. Dati gli stacchi, lei tende a stare molto sulla difensiva. In studio lei fa uscire la parte più forte di sé per proteggersi, ma l’Aurora che conosco io è un’altra cosa. Una donna sensibile, intelligente, intraprendente. Abbiamo diverse cose in comune, tra cui la consapevolezza che per vivere bisogna lavorare e lavorare sodo”.

Marco ha difeso Aurora, facendo capire che la dama reagisce così duramente e sulla difensiva perché continuamente attaccata sul personale. Quando gli viene chiesto perché sta spesso zitto e non difende anche pubblicamente la donna che sta frequentando, Marco ammette di non voler entrare in questioni di altri, poi racconta cosa trova di interessante nella dama.

“Credo che lei sia ingrato di difendersi da sola, e inoltre non fa parte del mio carattere mettermi in mezzo alle discussioni. Detto ciò, non escludo di farlo se dovesse capitare […] Aurora la trovo una bella donna e le dirò di più: la prima volta che l’ho visa in studio ci siamo guardati. Ed è proprio quello sguardo che mi ha spronato a frequentare solo lei e darci una possibilità completa”.

Marco e Aurora si stanno frequentando in maniera esclusiva al momento, tanto che il napoletano confida che sarebbe molto geloso di vederla insieme ad un altro cavaliere, anche se questo potrebbe dargli la conferma che è proprio lei la donna che, dopo un matrimonio di 25 anni fallito alle spalle e tanta paura di rilanciarsi in amore, stava aspettando.

