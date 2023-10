Uomini e Donne, Cristina sbugiarda Gianluca, arriva un cavaliere ballerino per Carmela! [VIDEO]

Gossip TV

Uomini e Donne riparte dal trono classico con Manuela Carriero e l'esterna con Michele Longobardi. Il trono over del dating show di Canale5 regala una discussione tra Alessio e Claudia e tra Gianluca e Cristina, che sbugiarda il cavaliere. Un arrivo inaspettato per la dolce dama Carmela!

Uomini e Donne, Cristina sbugiarda Gianluca: figuraccia in studio per il cavaliere!

L'esterna tra Michele e Manuela inizia con un confronto tra i due sulla discussione che è stata al centro delle scorse puntate: il corteggiatore chiede alla tronista se tende a essere remissiva con chi ha un forte malumore nei suoi confronti e Manuela risponde che è parte del suo carattere chiedere scusa se qualcuno sta male ed è stata lei, anche involontariamente, a causare il danno. Nonostante una tensione iniziale, tuttavia, i due scherzano e si abbracciano e Manuela alla fine ammette che non vuole che l'esterna finisca. In studio, per Gianni Sperti l'esterna è stata pessima, perché Michele ha detto delle cose molto pesanti, definendo la tronista pesante e senza personalità e Michele ammette che ha voluto mettere alla prova la tronista per capire se aveva un po' di curiosità nei suoi confronti e intraprendenza. Dopo un confronto, la tronista decide di ballare con Michele e Gianni commenta che è palese che è cotta di lui e che i ruoli si sono invertiti, anche se Manuela non è d'accordo.

Spazio al trono over con Alessio, Barbara ed Erica. Il cavaliere è uscito con Claudia, che ha portato un regalo per lui in studio: due limoni, a simboleggiare "i baci" che si è scambiata con lui. Il cavaliere racconta che la serata trascorsa è stata piacevole, ma la dama era alquanto restia ad avvicinarsi a lui, nonostante ci sia attrazione fisica e il cavaliere l'abbia corteggiato. La dama ammette che è vero che c'è una certa attrazione tra loro, ma è infastidita dal fatto che Alessio esca con altre dame. Il cavaliere le dice che così facendo lei risulta contraddittoria. Segue l'ennesima discussione, con Barbara che rivela che ha intenzione di uscire con un altro cavaliere e che per lei Alessio è solo un amico.

Maria De Filippi chiede al cavaliere se uscirà con la nuova corteggiatrice, Erica, ma Alessio sembra tergiversare: in una discussione privata, Erica gli ha chiesto se c'era già un'attrazione nei suoi confronti o se la vedeva più come un'amica. La dama, inoltre, si è infastidita perché il cavaliere le ha chiesto di uscire in studio perché Barbara lo ha rifiutato e non vuole essere una sorta di ripiego. Anche Gianni e Tina intervengono a sostegno della dama contro Alessio. Anche Claudia interviene dicendo che lei lo aveva baciato prima di sapere del bacio con Barbara e il cavaliere le dice che quando aveva accettato di uscire con lui una seconda volta era consapevole di tutto e quindi non capiva i suoi passi indietro. Alessio afferma inoltre che Claudia si è comportata come un'amica nei suoi confronti e la dama si alza infastidita. Anche verso Barbara il cavaliere ha dei dubbi, rivelando che secondo lui la dama ha accettato di uscire con Gianluca per infastidirlo.

Si intromette nella discussione Cristina che ricorda a Gianluca che le aveva detto che dopo aver chiuso con lei sarebbe uscito dal programma perché lei era l'unica donna che gli interessava, quindi, stava mentendo. Il cavaliere dice che non ha mai detto una cosa del genere, ma Cristina tira fuori il telefono con i messaggi che il cavaliere che le ha mandato e li mostra agli opinionisti. Gianni legge alcuni dei messaggi che il cavaliere le ha mandato, con complimenti che lasciano a bocca aperta tutti, compresa Barbara. La dama, infatti, rivela che quando sono usciti Gianluca aveva dichiarato che Cristina non era il suo tipo. La situazione peggiora, perché Gianluca ammette di aver esagerato i complimenti perché voleva sondare la situazione tra Cristina e Gero, lasciando stupefatti tutti in studio. Alla fine, anche Barbara decide di risedersi, dicendo di essersi stufata sia di Gianluca sia di Alessio.

La conduttrice chiama poi Carmela al centro studio, lasciando la dama stupita che ci sia qualcuno per lei: un signore di nome Angelo si è presentato in trasmissione perché, sapendo della sua passione per il ballo, vorrebbe conoscerla e ballare insieme. Dopo una iniziale conoscenza i due ballano insieme.

