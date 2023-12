Uomini e Donne, Marco Antonio perde rovinosamente la maschera del “bravo ragazzo” e cede al Triangolo: copione prevedibile

Gossip TV

Nello studio di Uomini e Donne la verità viene sempre a galla e Marco Antonio sembra aver fatto il passo più lungo della gamba. Ecco cosa è successo al "bravo ragazzo" del dating show di Canale 5.

È sempre molto interessante osservare come alcuni protagonisti di Uomini e Donne amino presentarsi al pubblico come i classici “bravi ragazzi”, pronti a puntare il dito sulla controparte femminile per le loro scelte per poi perdere, sempre, rovinosamente la maschera e finire per fare una gran figuraccia. Anche Marco Antonio deve aver fatto male i suoi conti quando si professava invaghito di Emanuela e pronto a lasciare con lei il dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Marco Antonio finisce nella sua stessa trappola

Tra i protagonisti che più hanno colpito il pubblico di Uomini e Donne c’è, senza dubbio, Marco Antonio. Il cavaliere del trono over si è presentato come l’uomo dei sogni con Emanuela, corteggiandola nonostante il carattere oggettivamente complicato e diffidente della dama verso le relazioni romantiche. Marco Antonio è stato sempre molto presente, lamentando pubblicamente da parte di Emanuela una non corrispondenza di sentimenti e intenzioni che hanno fatto finire la dama al centro delle critiche in studio. Tutti, infatti, erano certi che lei avrebbe dovuto ricambiare perfettamente questo amore nascente perché si trattava di un sentimento unico e forte, e Marco Antonio un uomo da non perdere.

Lei, tuttavia, si è mostrata titubante e alla fine aveva ragione ad esserlo, come dimostrato nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5. Al punto che anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, difensori del cavaliere senza macchia, hanno dovuto ricredersi e fare marcia indietro, dimostrando forse di peccare in intuito. Marco Antonio, dopo aver proposto ad Emanuela di uscire insieme e aver ribadito il forte sentimento per lei, quasi al limite della commozione quando lei ha ribadito di volerci andare piano, ha deciso di uscire con Roberta Di Padua e i due si sono scambiati anche un bacio passionale.

Mentre Roberta ha subito trovato la critica di Ida Platano, pronta a non perdonare neppure un passo falso della sua ex rivale in amore, Emanuela è rimasta piuttosto scioccata da quanto accaduto. Un epilogo che, in realtà, era perfettamente prevedibile dato che il suo sesto senso femminile l’aveva messa in guardia su questo rapporto, su chi ti promette amore in modo così veloce da consumare quell’amore nel giro di un caffè con un’altra donna. Insomma, la maschera del “bravo ragazzo” di Marco Antonio è caduta rovinosamente, dimostrando forse il tipo di uomo più pericoloso da cui fuggire: quello che ti fa sentire unica in modo perfettamente credibile per poi mostrarti che unica non sei mai, dato che ne ha una, due, tre, quattro pronte in riserva per sostituirti. Emanuela ha confermato la sua intenzione di non continuare più a sentire il cavaliere ma, si sa, non è semplice uscire da un triangolo amoroso soprattutto nello studio di Uomini e Donne. Come finirà?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.