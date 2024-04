Uomini e Donne, Marcello Messina sulle critiche ricevute nel programma: "Poco virile? Questione di rispetto!"

Gossip TV

Il cavaliere di Uomini e Donne, Marcello Messina, si è raccontato alla rivista del programma dopo le numerose critiche ricevute!

Marcello Messina è tornato a Uomini e Donne in maniera inaspettata, dopo aver lasciato la trasmissione di Canale5 insieme alla dama del trono over Jasna Amodei. La coppia aveva deciso di viversi fuori dalla trasmissione, dopo alcuni mesi di conoscenza e, infatti, i fan del programma li avevano visti trascorrere insieme delle romantiche vacanze di Natale. Peccato però che l'idillio sia durato, come si suol dire, "da Natale a Santo Stefano" e i primi di marzo entrambi gli ex protagonisti del dating show erano tornati in studio per lanciarsi strali pesanti!

Uomini e Donne, Marcello Messina si racconta dopo la rottura con Jasna Amodei: "Io poco virile? Si chiama rispetto il mio"

Al centro studio, alla presenza dei parterre maschili e femminili, degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e della conduttrice Maria De Filippi, tra Marcello Messina e Jasna Amodei erano volati stracci. La dama era parsa da subito molto ferita e aveva contraddetto gran parte delle affermazioni precedentemente pronunciate dall'ex compagno. Marcello, infatti, aveva comunicato la fine della loro storia tramite una storia su Instagram, venendo meno alla parola data a Jasna di non riaprire più le vecchie ferite tra loro. Messina si era giustificato dicendo che l'aveva fatto per rispetto dei tanti fan che li avevano seguiti nel corso dei mesi e questo aveva acceso una forte discussione tra loro. Secondo il cavaliere, infatti, per Jasna nulla di ciò che lui facesse era mai davvero abbastanza, mentre la dama accusa il cavaliere di essere stato sempre molto poco...passionale!

Questa accusa ha mandato su tutte le furie Messina che arriva ad affermare che avrebbe dovuto lasciare Jasna quando era ancora nel programma: in effetti, tra i due la situazione non era sembrata delle più rosee quando avevano deciso di uscire dalla trasmissione insieme. Infatti, Marcello era parso quasi costretto a dover uscire con Jasna dalla trasmissione, spinto dagli opinionisti e dalla situazione. Tuttavia, visti anche i messaggi social e le stories in cui apparivano sorridenti e innamorati, molti fan avevano sperato di ricredersi su di loro.

Nel frattempo, l'accusa lanciata a Marcello da Jasna di non essere molto passionale è rimasta impressa in qualche modo nella testa delle varie dame del parterre e, ora che Messina ha deciso di rimettersi in gioco, sembra che tutte le donne che decidono di conoscerlo lamentino una mancanza di passionalità nel cavaliere. Intervistato dal magazine della rivista, Marcello ha deciso di dire la sua su queste accuse:

"Su quanto mi è stato detto posso rispondere solo una cosa: l'intimità era l'ultimo dei nostri problemi. Le donne le rispetto, anzi rispetto qualuque essere umano. [...] In generale mi è capitato anche con altre donne. Secondo me attaccano su quello quando non hanno altri argomenti. Sapendo che io non controbatto, sono troppo educato. Per me non esiste parlare di quello che succede in camera da letto, ma nemmeno con gli amici. No, grazie, ho troppo rispetto...io"

Sulla rottura con Jasna, il cavaliere ha voluto ancora una volta specificare che non era la mancanza di intimità il problema e che l'attrazione tra loro c'era eccome. Ma che, per alcuni problemi, la chimica tra loro si è sempre più affievolita e i due si sono trovati a non comunicare come prima. Il cavaliere ha anche spresso il suo pensiero su come, in Italia, ci sia ancora una certa cultura che vede ancora come desiderabile solo il maschio alfa:

"L'uomo macho degli anni '90, dei California Dream Men. L'uomo che non deve chiedere mai, che è sempre pronto come una macchina. Io sono diverso. Non sono un playboy fatale, ho ricevuto un'educazione diversa, possono dirmi quello che vogliono, io non cambio. Non sono un playboy che si vanta delle sue conquiste. E poi lo ripeto...con Jasna non c'era quel tipo di problema. [..] Non è così, l'ho già detto. Adesso vado nei posti e capita che mi prendano in giro, magari entro in un bar e il barista mi chiede se voglio una camomilla. Va bene, accetto tutto. E su Jasna dico solo una cosa, per rimanere elegante: o ha mentito prima o ha mentito adesso. Non mi faccia aggiungere altro"

Ma, allora, per quale motivo la loro storia è finita? Su questo, Marcello Messina è molto lapidario: sembra che tutto dipendesse dalle tradizionali "difficoltà caratteriali. Il cavaliere, infatti, rinfaccia alla dama di non aver avuto a cuore i suoi problemi economici e che nonostante lui facesse di tutto per accontentarla, non era mai abbastanza. Infine, un ultimo pensiero sulla fine della sua storia con Jasna:

"Mi dispiace che sia finita così. Mi dispiace aver fatto e detto cose che entrambi avremmo potuto evitare"

