Uomini e Donne, Marcello Messina su Jasna Amodei e Jessica Pittari: "Ecco cosa è successo dopo la fine del programma"

L'ex protagonista di Uomini e Donne, Marcello Messina, svela cosa è successo con le dame Jasna Amodei e Jessica Pittari dopo la fine del dating show di Canale e parla di un suo possibile ritorno nel parterre over.

Marcello Messina è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, l'ex cavaliere ha rotto il silenzio su Jasna Amodei e Jessica Pittari, le due dame con le quali ha avuto una storia, e parlato di un suo possibile ritorno nel parterre over.

Marcello Messina: le confessioni su Jasna e Jessica

Nel corso dell'ultima stagione di Uomini e Donne, Marcello Messina ha avuto una storia con Jasna Amodei e un flirt con Jessica Pittari. Ma cosa è successo dopo la fine del dating show di Maria De Filippi? A raccontare come stanno realmente le cose è stato proprio l'ex cavaliere del parterre over che, in un'intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, ha svelato di essere stato addirittura bloccato sui social da una di loro:

Asna mi ha bloccato sui social l'ultimo giorno di messa in onda del programma. Me ne sono accorto per caso perché non apparivano più i suoi commenti...di solito dava man forte a chi mi attaccava, al contrario mio che cercavo di difenderla. Jessica? Visto che lei ha rimosso quello che è successo tra di noi, io posso rimuovere proprio di averla conosciuta.

L'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne ha poi continuato rivelando di essere rimasto ferito e deluso in particolare dal comportamento assunto dalla dama Jasna nei suoi confronti:

Jasna mi ha deluso di più perché ha toccato dei sentimenti, dei punti emotivi forti. In realtà sono deluso da tutto e da tutti, mi sento diverso dagli altri in quel contesto. Alcune cose mi hanno fatto molto male, non solo per le delusioni ma anche per gli attacchi di tante persone. Mi hanno detto che sono un fallito, che porto negatività...che valgo zero. Ho trascorso momenti non facili.

Marcello Messina pronto a tornare a Uomini e Donne

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti delle dame Asna Amodei e Jessica Pittari, Marcello ha parlato della possibilità di tornare nel parterre over del dating show condotto da Maria De Filippi per trovare l'amore. "Se tornerò sono e sarò sempre me stesso, ormai mi conoscete e lo sapete anche voi. Mi mancano le persone che lavorano dietro le quinte, mi hanno sempre aiutato" ha confessato l'ex cavaliere. Ricordiamo che la nuova stagione di Uomini e Donne partirà a settembre 2024 sempre su Canale 5.

