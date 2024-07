Uomini e Donne, Gemma Galgani: "I cavalieri che ho conosciuto me li vorrei scordare tutti, Ida Platano? Ne ha sofferto tanto"

Gossip TV

La dama Gemma Galgani rompe il silenzio sui cavalieri del parterre over di Uomini e Donne, rivelando di essere rimasta colpita da uno in particolare, e rivela di aver rivisto la sua amica Ida Platano dopo la fine del programma.

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa del parterre over di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la dama torinese ha parlato dei suoi progetti estivi e svelato di aver rivisto la sua amica Ida Platano dopo la fine del percorso sul trono.

Gemma Galgani: le parole sui cavalieri del parterre over e su Ida Platano

L'ultima stagione di Uomini e Donne si è conclusa da ormai qualche settimana, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Ida Platano che, destabilizzata dal comportamento dei suoi corteggiatori Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, ha deciso di concludere la sua esperienza da sola. La situazione ha deluso anche la dama Gemma Galgani che, in una nuova intervista rilasciata al magazine del dating show, ha rivelato di aver visto l'ex tronista dopo la fine del trono:

Ida è venuta a trovarmi a Torino perché non riusciamo a stare troppo tempo senza vederci. L'esperienza che ha fatto quest'anno Ida come tronista è stata molto diversa, anche piacevole per certi aspetti, ma chi segue il programma sa benissimo com'è andata a finire e che Ida ne ha sofferto tantissimo [...] Abbiamo parlato un pò di tutto, ma i discorsi seri li abbiamo accantonati quasi subito, volevamo proprio trascorrere la giornata insieme con leggerezza.

Dopo aver parlato di Ida e rivelato che trascorrerà parte delle vacanze estive nella sua amata Liguria, Gemma ha rotto il silenzio sui cavalieri conosciuti nel parterre over di Uomini e Donne. La dama torinese ha ammesso di non aver pensato a nessuno, ma di essere rimasta colpita in particolar modo da Orfeo:

Sinceramente gli uomini che ho conosciuto me li vorrei scordare tutti e anche velocemente. Ammetto, però, di essere rimasta colpita da un signore in particolare, ovvero Orfeo [...] Purtroppo siamo usciti solo una volta. La nostra conoscenza si è interrotta perché lui ha rivolto le sue attenzioni altrove, dimostrandosi forse un pò immaturo tant'è che ha abbandonato lo studio ancor prima di aver trovato l'amore.

I protagonisti della prossima stagione di Uomini e Donne: le prime indiscrezioni

Ma chi saranno i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne? Nelle ultime settimane, sono spuntate le prime indiscrezioni che vorrebbero Mario Cusitore sul trono a settembre, ma anche Marco Antonio Alessio, reduce dalla burrascosa rottura con Emanuela Malavisi. Il cavaliere, così come l'ex pretendente di Ida Platano, è amato dal pubblico di Canale 5 e sarebbero in tante le donne pronte a candidarsi per corteggiarlo. Maria De Filippi, però, potrebbe anche pescare dal trono classico due corteggiatrici che hanno lasciato il segno per il loro carattere. Stiamo parlando di Marika Abbonato e di Virginia Degni. Sarà così? Staremo a vedere!

