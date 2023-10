Uomini e Donne, Marcello Messina si sbilancia su Ida Platano e Armando Incarnato e poi svela: "Nel parterre vorrei far..."

Gossip TV

Le rivelazioni del cavaliere del parterre over di Uomini e Donne.

A distanza di due anni dalla sua prima partecipazione, Marcello Messina è tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, il cavaliere ha rivelato di essere davvero pronto a trovare l'anima gemella e ricordato la sua frequentazione con Ida Platano.

Marcello Messica e il suo ritorno a Uomini e Donne

Marcello Messina ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui si è mostrato più determinato che mai a trovare la donna della sua vita e a farsi conoscere realmente per quello che è. A proposito del suo ritorno nel parterre over, il cavaliere ha confessato:

Sono stato felicissimo di tornare. Negli ultimi anni mi sono concentrato sul motivo per cui ero andato via dal programma e sul lavoro. Adesso sono single e ho tanta voglia di innamorarmi. Non smetto mai di credere che l'anima gemella esista. Nel parterre vorrei far vedere il mio lato più simpatico [...] Non frequenterò mai più donne insieme. Farò sempre quello che sento e dirò sempre quello che penso. Cercherò di difendermi se verrò attaccato, invece che stare zitto e poi starci male.

Marcello è poi tornato a parlare di Ida Platano, che oggi è impegnata sentimentalmente con Alessandro Vicinanza:

Ida è una donna con un grande cuore. Con me ha dato il meglio fuori, non nello studio. Tra noi le cose non sono andate per divergenze caratteriali [...] Oggi siamo in buoni rapporti, capita che ci facciamo gli auguri ai compleanni. Vorrei precisare che non ci sentiamo regolarmente, ho massimo rispetto dei rapporti altrui, come lo ho avuto della mia storia. Avrei voluto chiamarla per sapere come sta, ma non mi sembrava corretto quando era nel programma e neanche dopo che si è fidanzata. Non sono una persona che mette i bastoni tra le ruote agli altri. Detto questo, Ida, se passassi da Torino per un caffè in amicizia mi trovi.

Tra i grandi assenti di quest'anno a Uomini e Donne anche Armando Incarnato. A tal proposito, Messina ha dichiarato:

Se sono felice di non aver ritrovato in studio Armando Incarnato? Come posso dire che non sono contento di non essere attaccato tutti i giorni? Mi permettete una metafora? Era alle mie spalle, avevo la sensazione di essere un albero e avere un picchio contro il tronco. Qualunque cosa dicessi e facessi, mi criticava. Per fortuna Maria tante volte mi ha soccorso. Lei ha la capacità di leggere le persone, parla poco ma capisce tutto. Mi è mancata questa sua comprensione.

