Uomini e Donne, bacio di fuoco tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua: "Così i cavalieri finalmente si svegliano!" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, lo studio è stato scosso da un bacio appassionato tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua. Ecco cosa è successo!

La puntata di Uomini e Donne di oggi, 31 ottobre, si apre con il proseguimento della discussione tra Manuela Carriero e Michele Longobardi e Carlo, per poi lasciare il torno. Gemma e Bruno si baciano a stampo al centro studio, ma a rubare la scena è il bacio appassionato di Gianni Sperti e Roberta Di Padua. Il trono classico mostra Cristian e Valentina sempre più complici.

Uomini e Donne, Gianni Sperti e Roberta Di Padua si baciano con passione: "Uomini del parterre, questo è per voi!"

Nonostante Michele glielo stia dicendo in ogni modo, Manuela non crede che il corteggiatore non sia interessato a lei. L'ex corteggiatore le dice chiaramente che la trova bellissima, ma che caratterialmente la tronista non è il suo tipo. Manuela non riesce ad accettare questa cosa e continua a insistere e a ripetere che lui sta mentendo. Anche la conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi, interviene affermando che nessuno della redazione è riuscito a persuadere la ragazza della verità. Quando entra anche Carlo, la padrona di casa del programma Mediaset parla con chiarezza e le dice che trova questa scena umiliante per lei e che né lei, né nessuno delle persone che erano dietro le quinte avrebbe voluto vedere questo confronto.

Manuela, però, è irremovibile e ritiene che la scusa del carattere non è plausibile, perché nella vita superi i difetti delle persone per conoscerle, ma il punto, come sottolineano sia Maria sia altri nella trasmissione, è che forse in questo caso non c'è compatibilità da parte di entrambi. Carlo cerca, in maniera pacata, di farle capire che le loro uscite lo hanno aiutato a capire che lei non era la persona che lui cercava. Alla fine, Manuela sembra capire il punto, li saluta con un ultimo abbraccio, anche se i due ex corteggiatori sembrano molto restii ad abbracciarla e abbandona il programma.

Si passa al trono over con Gemma e Bruno: la conduttrice svela che sono usciti due volte, la prima è stata molto rapida perché il corteggiatore era molto stanco - affermazione che scatena ilarità e commenti tra i vari elementi del parterre -. Nel video della produzione, Bruno chiede alla dama se possono rimandare, perché è molto stanco e non se la sente di uscire, ma si scambiano i numeri di telefono su richiesta della dama. Il giorno dopo si vedono per una colazione e iniziano a conoscersi: Bruno ha sempre avuto storie con donne più mature e la conversazione procede in maniera molto leggera e serena, tanto che i due si salutano con un bacio sulla guancia. In studio, Tina esclama che questa volta potrebbe essere la volta buona per la dama! E chiede al cavaliere di baciare la dama: Bruno non si vuole tirare indietro e l'opinionista chiede una musica lenta e dolce e che le luci si abbassino per permettere ai due di avvicinarsi e iniziare a ballare. Dopo diversa insistenza, i due si scambiano un rapido bacio a stampo. In studio non sembrano molto contenti, perché speravano in un bacio più passionale, ma la dama sembra contenta. A non essere soddisfatta è Tina che insiste per un secondo tentativo e così con un'altra canzone in sottofondo, i due si riavvicinano e provano a baciarsi, ma ora il cavaliere sembra un po' bloccato. Inaspettatamente Gianni interviene e prende Roberta Di Padua per portarla al centro pista e baciarla appassionatamente, scatenando un applauso in studio. La dama è sorpresa, ma in maniera piacevole, tanto che ammette che Gianni bacia benissimo! L'opinionista ha deciso di dare una dimostrazione ai cavalieri del parterre su come si dovrebbe baciare una donna.

Spazio ad Arturo e Manuela: il cavaliere è stato troppo intraprendente con la dama, perché si è sentita a disagio perché Arturo ha chiesto dopo poche ore di conoscenza le ha chiesto di salire in camera insieme, ma queste richieste dipendevano dall'entusiasmo e dall'attrazione che aveva per lei. Il cavaliere le chiede ancora una volta scusa per averla messa a disagio, ma i due chiudono la loro conoscenza.

Si passa al trono classico con Cristian e Virginia: la produzione manda in onda il confronto tra i due dopo che il tronista aveva scoperto di un bacio che la ragazza aveva dato a un ragazzo conosciuto in discoteca il giorno della loro prima esterna. Alla fine, i due chiariscono e Virginia entra in studio, con Cristian che ringrazia la conduttrice per averlo aiutato a riflettere sulla situazione. Tuttavia, ammette anche di essere molto più vicino a Valentina, con cui è stato in esterna e alla quale ha regalato un braccialetto in occasione della sua laurea. Durante l'uscita, il tronista ammette alla ragazza di immaginarsi già fuori con lei e i due trascorrono un momento molto tenero insieme. In studio, però, Virginia esprime il suo malcontento per la situazione vissuta dai due ragazzi in esterna, ma anche Valentina è scontenta, perché non vuole trascorrere un'altra puntata a vedere loro due litigare. La ragazza, inoltre, dona al tronista una copia della sua tesi e Cristian balla con lei.

