Uomini e Donne, Marcello Messina e Jasna Amodei si sono lasciati: l'annuncio dell'ex cavaliere

Una delle ultime coppie del trono over di Uomini e Donne ad aver lasciato il programma in questa edizione ha annunciato la rottura: stiamo parlando di Marcello Messina e Jasna Amodei.

Marcello Messina e Jasna Amodei sono stati tra i protagonisti del trono over di questa edizione di Uomini e Donne: dopo un corteggiamento di qualche mese, seguito da una sola battuta d'arresto, la coppia aveva deciso di lasciare insieme il programma. Tuttavia, a distanza di qualche mese dal loro addio al programma, l'ex cavaliere ha svelato che la loro storia si è conclusa.

Uomini e Donne, Marcello Messina e Jasna Amodei si sono lasciati: ecco l'annuncio dell'ex cavaliere

Marcello Messina è tornato a Uomini e Donne dopo qualche anno di lontananza dalla trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi e nel giro di pochissimo ha iniziato una frequentazione con Jasna Amodei, new entry del parterre femminile. L'affinità tra i due e un certo trasporto hanno fatto sperare subito per il meglio, ma un litigio tra i due ha portato Marcello a chiedere una pausa alla dama, facendo sorgere verso di lui diverse critiche per questo atteggiamento che già aveva adottato in precedenza.

Tuttavia, dopo qualche settimana, la coppia si era ripresentata al centro studio e aveva dichiarato di aver ripreso la frequentazione e avevano così lasciato il programma insieme. Dalle prime parole rilasciate dopo l'inizio della loro storia, alle foto e stories sui social in cui si mostravano felici e sorridenti, tanto da aver trascorso alcuni giorni di festa insieme a un'altra coppia nata nel trono over, Marco Alessio ed Emanuela, era evidente che il legame tra loro fosse molto profondo. Ma, poche ore fa, Marcello Messina ha voluto pubblicare delle stories dal suo profilo Instagram e annunciare la rottura con Jasna Amodei:

"È giusto fare un po’ di chiarezza perché poi fa parte un po’ di quello che è il mio carattere. A me non piace fare lo struzzo che nasconde la testa sotto terra. Ci sono stati dei giorni in cui forse abbiamo utilizzato questo silenzio per metabolizzare quello che stava avvenendo. Mi prendo la responsabilità di quello che sto facendo. Non ci frequentiamo più io e Jasna. Non ci sono motivi particolari. Innanzitutto non ci sono quei brutti motivi che possono essere tradimenti, mancanze di rispetto, cose brutte che fanno finire un rapporto. Però ci sono problematiche come l’incompatibilità caratteriale o i momenti e i tempi diversi di vivere la vita. Ecco lo definirei così. È stata innanzitutto una scelta di comune accordo, non c’è né una vittima né un carnefice.È stata una cosa ponderata da entrambi. Con questo non voglio dire che faccia meno male, però è così. Avevamo pensato di dirvelo insieme, però forse ci mancava la serenità adeguata. Farlo in un post sarebbe stato tristissimo perché è brutto, è freddo. Volevo metterci la faccia."

