Uomini e Donne, Marcello Messina ovvero l’uomo dei ripensamenti: con Jasna stesso copione di Ida Platano!

Marcello Messina scarica Jasna senza apparente motivazione e il pubblico di Uomini e Donne si scaglia contro il cavaliere del trono over.

Nuovo anno, nuovo percorso e stesso copione per Marcello Messina. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver intrapreso una conoscenza molto approfondita con Jasna ed essersi addirittura commosso per questo forte sentimento, ha deciso di scaricarla spezzandole il cuore, e finendo al centro delle polemiche in studio.

Uomini e Donne, Marcello Messina fa infuriare tutti

Dopo aver dato addio allo studio di Uomini e Donne e aver trovato l’amore lontano dalle telecamere, Marcello Messina è tornato single e ha deciso di ritentare la fortuna nel dating show di Maria De Filippi. Qui Marcello è rimasto piacevolmente colpito da Jasna e i due hanno preso a frequentarsi con serietà, dandosi immediatamente l’espulsiva. Marcello è addirittura scoppiato in lacrime ammettendo di non sentisi così da tanto tempo, per poi accettare di conoscere la figlia di Jasna compiendo un grande passo.

Tutto sembrava andare per il meglio, dopo la poesia letta con gli occhi lacrimosi durante l’ultima sfilata maschile a Uomini e Donne, e invece Jasna si è presentata sconvolta in studio ammettendo che Messina ha voluto chiudere con lei. Le motivazioni? Sinceramente non sono chiare a nessuno: troppo impegno, troppa famiglia, troppa routine. Marcello è apparso poco deciso nelle sue affermazioni e ha fatto infuriare non poco il pubblico del programma di Maria De Filippi, che ha preso le parti della dama realmente sofferente.

Un copione, quello del cavaliere torinese, che assomiglia tantissimo a quello già usato con Ida Platano quando, dopo una conoscenza intensa e un rapporto intimo, liquidò la dama senza una reale spiegazione plausibile finendo nel mirino degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La situazione è decisamente particolare ma le Anticipazioni ci rivelano che Marcello si redimerà dai sui peccati, chiedendo poi a Jasna di uscire dal programma di sua spontanea volontà. Tra loro durerà o sarà un fuoco di paglia?

