Uomini e Donne, Marcello Messina e Jasna Amodei sempre più innamorati: la dedica social commuove i fan!

Una delle ultime coppie ad aver abbandonato Uomini e Donne è quella formata da Marcello Messina e Jasna Amodei. Apparsi sui social, i due sembrano più affiatati che mai: ecco la romantica dedica del cavaliere per la dama!

Sembra proseguire benissimo la relazione tra Marcello Messina e Jasna Amodei, coppia del trono over di Uomini e Donne, che ha lasciato insieme il programma di Maria De Filippi nelle puntate andate in onda poco prima della pausa natalizia.

Uomini e Donne, Marcello Messina e Jasna Amodei sempre più innamorati

L'ex cavaliere era tornato nel programma di Canale5 quest'anno, sperando di poter trovare la sua anima gemella: Marcello Messina, infatti, era noto al pubblico per aver corteggiato Ida Platano nella trasmissione e aver poi lasciato la trasmissione dopo diverse delusioni. Nella nuova edizione, dopo alcuni anni in cui era stato assente, era tornato ben intenzionato a incontrare la persona giusta. E sembra averla incontrata in Jasna Amodei, una delle nuove dame del parterre del trono over.

La coppia ha iniziato una frequentazione poco dopo che Jasna aveva chiuso la conoscenza con Marco S., un altro cavaliere del parterre, e nel giro di pochi mesi i due hanno compreso di essere fatti l'uno per l'altra. Dopo un iniziale momento di smarrimento da parte di Messina, che aveva deciso di chiudere la relazione con Jasna perché si sentiva inadeguato a stare con lei, date le paure della dama, la coppia ha ripreso a frequentarsi e nelle puntate andate in onda prima della pausa natalizia, ha lasciato felice e innamorata il programma, decidendo di proseguire la conoscenza fuori dagli studi Elios.

E che la frequentazione stia andando a gonfie vele è prova anche della dolce dedica che Messina ha condiviso sul suo social: nello scatto è insieme a Jasna e i due si abbracciano sorridenti. A corredo della foto, l'ex cavaliere ha dedicato queste romantiche parole alla compagna:

"Senza il tuo sorriso non so più stare, mi scaldi e mi ricopri. Sembri piccolina, ma sei tanto grande,Jasna"

