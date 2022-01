Uomini e Donne, Marcello Messina e Isabella Ricci insieme: ''Piacevole conferma''

Gossip TV

Marcello Messina e Isabella Ricci sono diventati grandi amici grazie a Uomini e Donne.

Nello studio di Uomini e Donne è nata una bella amicizia tra Isabella Ricci e Marcello Messina. I due protagonisti del Trono Over si sono avvicinati in un momento delicato, quando entrambi erano al centro delle polemiche a causa degli attacchi di alcuni colleghi del dating show di Maria De Filippi, e non si sono più lasciati. Dopo aver passato il Capodanno con Isabella e il fidanzato Fabio Mantovani, Marcello fa una bellissima dedica alla romana.

Uomini e Donne, legame unico tra Marcello e Isabella!

Isabella Ricci e Marcello Messina sono stati i grandi protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La dama romana ha conquistato immediatamente il cuore dei telespettatori, mostrandosi elegante e sempre garbata anche quando messa alla gogna pubblicamente da alcuni colleghi del Trono Over. Nonostante le perplessità espresse da cavalieri e dame, Ricci ha trovato l’amore con Fabio Mantovani e ha lasciato lo studio del dating show di Canale5, felice di poter vivere questa intensa storia d’amore.

Marcello, dopo un debutto traballante a causa del breve flirt con Ida Platano, che ha sorpreso Gemma Galgani, ha ricevuto parecchi consensi per poi lasciare lo studio, confessando di aver avuto un colpo di fulmine per una donna conosciuta lontano dalle telecamere. Tra Marcello e Viviana procede a gonfie vele e i due hanno trascorso il Capodanno insieme, raggiungendo Isabella e Fabio.

Trovandosi a lottare insieme in studio, infatti, la romana e l’agente immobiliare si sono avvicinati tantissimo, creando un’amicizia solida. “È stato bello rivedersi, ogni volta mi lasci qualcosa in più. Sei una piacevole conferma! Tutta la felicità di questo mondo amica mia”, ha scritto Marcello dopo aver trascorso l'ultimo dell’anno con Isabella. Vi piace questa nuova amicizia nata a Uomini e Donne?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.