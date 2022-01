Uomini e Donne, Gemma Galgani e Ida Platano: amicizia infinita

Gossip TV

Ida Platano sorprende Gemma Galgani con una dolce dedica prima del ritorno di Uomini e Donne su Canale5.

È un’amicizia sincera e senza fine quella che lega Gemma Galgani e Ida Platano. La dama torinese in questi giorni sta mostrando al popolo del web tutta la sua malinconia, forse a causa della rottura con Leonardo, e la dama bresciana ha deciso di farle una dolce dedica, invitandola a volare insieme sulle ali del loro splendido rapporto.

Uomini e Donne, Ida Platano sorprende Gemma Galgani

Nello studio di Uomini e Donne non nascono solo amori, ma anche grandi amicizie come quella che lega Gemma Galgani a Ida Platano. Le due protagoniste del trono over hanno creato un legame unico, che va oltre il dating show di Maria De Filippi, e resiste nel tempo. Negli ultimi giorni, la dama torinese si è mostrata piuttosto nostalgica e malinconica, riflettendo sulla vita e sulla prospettiva del nuovo anno, e si pensa che Gemma sia in crisi con Leonardo. La dama non ha sentito né confermato, dal momento che per regolamento non si può rivelare nulla della trasmissione che non sia già andato in onda.

Platano, al contrario, ha dovuto sopportare molte critiche e accuse assurde, come quella sui doni natalizi che ha ricevuto dai fan, che secondo alcuni si è fatta da sola per darsi credibilità sul web. Ida è ad un passo dal prendere provvedimenti legali, stanca che venga sempre tirato in ballo il figlio nei discorsi più rudi e violenti che gli haters le rivolgono. Nonostante il periodo non propriamente rose e fiori, Gemma e Ida possono sempre contare l’una sull’altra, supportandosi anche a distanza. “Non c’è una distanza troppo grande tra gli amici, perché l’amicizia mette le ali al cuore”, questa la bellissima dedica che Ida ha fatto a Gemma poche ore fa su Instagram. Cose ne pensate?

