Uomini e Donne, Marcello Messina difende Ida Platano: il cavaliere torna a corteggiarla a settembre?

Marcello Messina, ex cavaliere di Uomini e Donne, spezza una lancia a favore di Ida Platano, poi punzecchia Riccardo Guarnieri.

Ida Platano è una delle protagoniste più chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne e il ritorno di Riccardo Guarneri non ha certo aiutato il pubblico a prendere le sue parti. Dopo essere stata profondamente delusa dal cavaliere pugliese e dal suo rifiuto di concedere alla loro storia d’amore un’altra occasione, la dama bresciana riceve il sostengo di Marcello Messina, sua ex fiamma.

Uomini e Donne, Marcello Messina critica Riccardo Guarnieri

Marcello Messina, dopo aver provato inutilmente a far funzionare le cose con Ida Platano, ha lasciato Uomini e Donne tra l’applauso del pubblico che, nonostante la sua breve permanenza nel parterre maschile del Trono Over, si è molto affezionato al cavaliere. Marcello non ha mai smesso di seguire il programma, impegni permettendo, scoprendo così che Ida è tornata a pendere dalle labbra di Riccardo Guarnieri, nonostante avesse sostenuto per mesi di averlo ormai totalmente dimenticato. Ma, nonostante questo, Marcello non riesce a vedere del marcio nella dama bresciana, colpevole unicamente di amare troppo un uomo che si ostina a non ricambiarla.

“Ho visto le ultime puntate dove è successo tutto il caos, ho visto lei tremante e obiettivamente se devo vedere chi è innamorato è talmente palese in questa storia - ha raccontato Messina all’Opinionista Social - Se devo mettere la mano sul fuoco su uno dei due la metto su lei. Secondo me Ida uscirebbe domani, se le cose andassero bene sarebbe ben contenta di non rientrare, non avrei nessun motivo per difenderla, magari mi sbaglio, se lui dicesse ok usciamo… Lei esce domani”.

Marcello, dunque, è certo del fatto che tutti coloro che credono che Ida stia giocando sul rapporto con Riccardo per ottenere ancora più fama si sbaglino di grosso. Platano è realmente innamorata e non ha alcun interesse nel rimanere a Uomini e Donne, che ha segnato ascolti da record per una delle due scelte. A proposito di Riccardo, invece, Marcello ha confessato:

“Non lo conosco, mi sembra un uomo di 44 anni legato molto a quello che pensano gli altri. A me è stato detto di tutto, non ho perso il sorriso, vado avanti, non puoi piacere a tutti nella vita. È legato molto a questa mentalità molto meridionale, cosa dice il paese e le persone, a me non me ne frega niente di quello che dice la gente, a lui interessa sapere di piacere”.

Infine, parlando di un suo eventuale ritorno a Uomini e Donne dopo aver lasciato la fidanzata Viviana, Messina è stato chiaro: anche se tornasse non potrebbe mai corteggiare Ida, dal momento che è certo che lei non sarà mai sé stessa fino a quando il suo cuore apparterrà a Guarnieri. Vi piacerebbe vedere nuovamente Marcello in studio?

