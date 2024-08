Uomini e Donne, Manuela Carriero replica alle accuse di Drusilla Gucci: "Ecco tutta la verità"

Gossip TV

Manuela Carriera sbotta sui social e svela tutta la verità: l'ex tronista di Uomini e Donne risponde alle accuse di Drusilla Gucci e racconta come stanno realmente le cose tra lei e Francesco Chiofalo.

Manuela Carriero ha letteralmente sbottato sui social. Il motivo? Infastidita e destabilizzata dal comportamento assunto da Drusilla Gucci nei suoi confronti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire sui social e raccontare tutta la verità sul suo avvicinamento a Francesco Chiofalo.

La verità di Manuela Carriero

Manuela Carriero e Francesco Chiofalo sono finiti al centro del gossip per la loro frequentazione. L'avvicinamento inaspettato tra i due, però, ha fatto storcere il naso a Drusilla Gucci, che non ha perso occasione di commentare la neo coppia e lanciare pesanti accuse all'ex tronista di Uomini e Donne. Un comportamento, ovviamente, che ha provocato la reazione di Manuela, che ha sbottato sui social svelando tutta la verità:

Io voglio dire una cosa. Ma una persona che è realmente in pace con se stessa e con le sue decisioni può mai fare delle storie contro di me che tra l’altro non c’entro assolutamente nulla? È una che sta rosicando di brutto. Le cose che ha scritto sono davvero offensive. Non mi sono mai permessa di giudicarla, mai permessa di offenderla e non mi sono mai intromessa nella loro storia. Io non sono assolutamente la causa della fine della relazione fra Francesco e Drusilla.

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

L'ex volto di Temptation Island e tronista di Uomini e Donne ha poi continuato chiarendo una volta per tutte la sua posizione e non nascondendo il suo fastidio per il comportamento fuori luogo assunto da Drusilla sui social nei suoi confronti:

Questa roba è veramente ragazzi infantile, imbarazzante. Io e lei non siamo amiche, siamo conoscenti. Ci siamo viste due volte nella vita, ci siamo conosciute nel 2021 a un evento con i nostri rispettivi ex. Ci siamo scambiate due parole a cena, niente di più. Lei lo ha lasciato. L’ha insultato, denigrato su tutti i social, su tutti i giornali. Non c’è stato giorno in cui lei non abbia detto “quanto sono felice della mia scelta”. Fra l’altro lei ha anche il mio numero. Ha visto l’avvicinamento e se n’è uscita adesso fuori con questa storiella. Io ho la coscienza super pulita. Non mi sono intromessa nella loro storia. Le cose fra di loro andavano malissimo già da tempo. Si prendevano, si lasciavano, e lei ne è consapevole. Io non c’entro niente. Francesco è single e io anche. Sinceramente siamo liberi di fare ciò che vogliamo. Veramente ridicola. Vuoi fare hype. Ma attacca lui, non attaccare me.

Ecco chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà il prossimo settembre su Canale 5. Nell'attesa, nel corso della prima registrazione del dating show di Maria De Filippi, sono stati presentati i nuovi tronisti: Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, e Alessio Pecorelli, il 31enne originario di Santa Marinella. Ma c’è ancora un trono vuoto e, stando alle anticipazioni, potrebbe essere destinato nuovamente a Ida Platano.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.