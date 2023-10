Uomini e Donne, Manuela Carriero pronta al GF dopo l'esperienza nel dating show?

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato che Manuela Carriero lascerà il trono e per lei potrebbe aprirsi la possibilità del Grande Fratello. Ecco cosa sappiamo!

Il trono classico di questa edizione di Uomini e Donne vede protagonisti Cristian Forti, Brando Ephikrian e Manuela Carriero: mentre i due ragazzi, tra alti e bassi, continuano a portare avanti le loro conoscenze con le diverse corteggiatrici, Manuela è in una fase di stallo, dopo l'addio a Michele e le incomprensioni con Carlo. E, dalle Anticipazioni sul dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, sappiamo che nelle prossime puntate dirà addio al programma.

Manuela Carriero, da Uomini e Donne al GF? Ecco l'ultimo rumor!

Secondo quanto riportano le Anticipazioni di Uomini e Donne, la tronista abbandonerà il trono perché convinta che né Michele, né Carlo siano davvero interessati a lei: in un ultimo confronto in studio con entrambi, Manuela annuncerà di voler lasciare il programma e Michele, presente in studio per salutarla, le consegnerà una lettera scritta da lui come regalo di addio. Se, tuttavia, il futuro nel dating show di Maria De Filippi è ormai sfumato, lo stesso non si può dire per altri programmi televisivi.

Una recente indiscrezione, infatti, svela che Manuela Carriero potrebbe essere in lista per varcare la porta rossa del Grande Fratello: non sarebbe certo la prima volta che un'ex tronsita o corteggiatrice di Uomini e Donne passa poi anche al GF. Il caso più recente e di cui si sta parlando in questi giorni, sebbene per altri motivi, è quello di Alessandro Basciano, entrato come corteggiatore nel dating show e poi diventato anche uno dei vip delle ultime edizioni del reality di Alfonso Signorini.

L'ultimo rumor che riguarderebbe Manuela è stato diffuso da Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram. La gossippara ha riportato la notizia di un utente anonima che l'ha informata di alcuni dettagli:

"Deia, Manuela ha fatto benisismo! Conosco Michele e ti posso dire che non era interessato, lui esce già con un'altra, lo hanno scritto anche ad Amedeo, ma io lo so per certo! Comunque gira voce che Manuela potrebbe entrare nella casa del GF, se così fosse mi farebbe davvero piacere, è una bravissima ragazza, se lo merita"

Anche Deianira Marzano si è detta contenta della notizia, commentando la serietà di Carriero nel lasciare il trono quando ha capito che non era il percorso giusto per lei: "Lasciando il trono ha dimsotrato di prendere la cosa sul serio, altrimenti, sarebbe rimasta a scaldare la sedia!"

