Uomini e Donne, Manuel Maura come corteggiatore di Francesca Sorrentino? La sua risposta provoca rabbia!

Gossip TV

Manuel Maura si presenterebbe come corteggiatore di Uomini e Donne se ci fosse la sua ex Francesca Sorrentino sul trono? Ecco cosa ha risposto!

Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati ospiti di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e nel corso della trasmissione hanno avuto un acceso confronto. A entrambi gli ex concorrenti di Temptation Island è stato chiesto se prenderebbero parte al programma rispettivamente Francesca come tronista del trono classico e Manuel nelle vesti di corteggiatore. Ecco cosa ha risposto quest'ultimo.

Uomini e Donne, Manuel Maura risponde a chi chiede se scenderebbe a corteggiare Francesca Sorrentino

La storia di Francesca Sorrentino e Manuel Maura si è conclusa con un falò di confronto che i fan di Temptation Island ricorderanno a lungo e che ha portato la Sorrentino a diventare una donna nuova e indipendente, consapevole del proprio valore e della dipendenza affettiva che la legava a Manuel Maura. Anche nel confronto negli studi di Uomini e Donne, Francesca ha sottolineato che la lontananza ha rafforzato la sua opinione sul male che l'ex fidanzato le ha causato e che, invece, Manuel non sembra in grado di riconoscere. Le risposte superficiali dell'ex concorrente del docu-reality di Filippo Bisciglia hanno provocato rabbia in Francesca, spingendo la conduttrice Maria De Filippi a sottolineare che, per quanto potesse essere una scelta giusta dal punto di vista televisivo, Francesca non era ancora pronta per il trono.

Anche l'ex di Maura ha confermato, in alcune dirette su Instagram, che al momeno non è pronta per mettersi in gioco e che è ancora estremamente ferita per ciò che è successo. Ma, ha aggiunto, "potrei sorprendervi e decidere di fare quella chiamata tra qualche mese!". Francesca ha ammesso che tornerebbe nel programma per iniziare un nuovo capitolo della sua vita amorosa, presentandosi come tronista, ma qualcuno ha anche chiesto a Manuel Maura se scenderebbe a corteggiare la sua ex, se fosse sul trono di Uomini e Donne. La risposta di Maura non può non generare rabbia e fastidio, perché rende evidente che Manuel non ha compreso davvero fino in fondo il dolore che ha causato a Francesca e le sue parole sottolineano la sua superficialità.

Alla domanda se scenderebbe come corteggiatore per Francesca, nel caso fosse la prossima tronista, Manuel ha risposto con un enigmatico

"Mai dire mai"

Una risposta che sottolinea anche come entrambi, purtroppo, continuino a essere presenti nella vita l'uno dell'altra, complice anche la vicinanza dei luoghi che frequentano quotidianamente. Ma, sempre secondo alcune risposte del Maura, il loro continuo incrociarsi non dipenderebbe solo dal caso, ma anche "dal filo rosso che ci unisce". E che speriamo che Francesca possa recidere una volta per tutte.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne