Uomini e Donne, malore per Ludovica Valli e corsa in ospedale: "In 26 anni mai stata così"

Brutto incidente per Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne. Vediamo cosa è successo!

L'ex volto di Uomini e Donne, l'influencer Ludovica Valli è stata costretta a una rapida corsa in ospedale: durante questi giorni di vacanza all'estero, insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e ai due figli, Anastasia e Otto Eduardo, la sorella di Beatrice Valli ha avuto un malore che l'ha poi portata ad andare al pronto soccorso.

Uomini e Donne, Ludovica Valli in ospedale: punti sul viso e grande spavento

Non è la prima volta che l'influencer si reca in vacanza all'estero e si ritrova a non riuscire a godersi il relax: durante il periodo natalizio, infatti, Ludovica Valli e la primogenita Anastasia sono state male a causa di una forte febbre che le ha molto debilitate e costrette a un lungo riposo. A quanto pare, anche in questa seconda vacanza, l'influencer si è trovata in una brutta situazione.

Dopo un malore, che l'ha costretta a restare sveglia tutta la notte, ha provato ad alzarsi, ma nel raggiungere la cucina è caduta a terra, battendo il volto e ferendosi gravemente al mento. I dettagli della storia sono stati divulgati dalla diretta interessata, che ha pubblicato diverse stories sul suo account Instagram. In questi video, Ludovica Valli si è mostrata con i punti sul mento e ha raccontato cosa è successo:

"Eccomi qua. Faccia a parte e mento aperto, sto meglio. Scusate se non sono riuscita prima a dirvi nulla, ma veramente non ce la facevo. Ora, sto meglio, molto meglio. Sono in ripresa, ma non so dirvi cosa è successo. Ieri notte sono stata male, ho rimesso, ho avuto la febbre a 40 ma non so perché. Alla fine avevo mangiato il solito, non ho mangiato nulla di strano per cui potessi pensare "ah mi ha fatto male questo". La mattina mi alzo, vado in cucina, ma non ci arrivo, perché mi appoggio al tavolo e vedo che non ce la faccio. Volevo tornare in camera, ma mi sono trovata con Giamma che mi chiamava, steso di fianco. Io mi tocco ed ero piena di sangue, pensavo che fosse successo qualcosa ai bimbi, ma non che ero io a terra priva di sensi."

L'influencer ha spiegato che, in un primo momento, ha avuto timore che fossero i bambini a essersi feriti e che dopo lo shock iniziale ha realizzato di essere lei a essersi fatta male. Ludovica Valli ha rivelato che non riusciva a stare in piedi e finiva per cadere non appena ci provava: da lì in ospedale dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio:

"Ho fatto due esami del sangue, la tac alla testa per la botta che ho preso. Si direbbe tutto bene, in ogni caso mi hanno consigliato una volta rientrata in Italia di fare determinati accertamenti."

L'incidente le ha lasciato ben 6 punti sotto al mento e un grande spavento:

"Ero sola in ospedale, ma ce l'ho fatta. Piangevo più per il pensiero dei bimbi che erano senza di me che per altro. Vabbè è tutto passato."

