Uomini e Donne, malore per Brando Ephrikian in vacanza: come sta il tronista?

L'ex tronista di Uomini e Donne, Brando Ephrikian, ha avuto un malore mentre era in vacanza: ecco cos'è successo e come sta!

Brando Ephrikian è stato tra i protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne: il ragazzo di Treviso si è presentato come tronista della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi ed è stato corteggiatro da Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi, scegliendo la prima dopo oltre 7 mesi di percorso. Di recente Brando e Raffaella sono partiti per una settimana di relax e durante la vacanza l'ex tronista ha avuto un malore che ha fatto preoccupare i fan!

Brando e Raffaella di Uomini e Donne in vacanza insieme: la loro vita dopo il programma!

Il percorso che ha portato Brando Ephrikian a scegliere come sua compagna la corteggiatrice napoletana Raffaella è stato lungo e difficile: inizialmenete, infatti, la presenza di Beatriz D'Orsi, da cui il tronista trevigiano era molto attratto, l'aveva spinto a preferirla a Raffaella, sebbene durante le esterne i due vivessero momenti spensierati e risolvessero in modo maturo le loro incomprensioni.

Tuttavia, dopo alcuni mesi, è emerso che anche Brando aveva iniziato ad affezionarsi a Raffaella e la chimica tra i due era diventata impossibile da ignorare, sebbene l'ex tronista non si sbilanciasse mai molto. In occasione di quella che è diventa la prima non scelta di Uomini e Donne, il tronista aveva notato l'umore nero di Raffaella, a cui non erano piaciuti alcuni suoi commenti, e aveva preferito non scegliere, rimandando tutto. Brando aveva chiesto ancora un'altra lunga esterna alle sue corteggiatrici e alla fine di esse le aveva convocate in studio. Lì, stupendo tutti, aveva scelto Raffaella, affermando che era la sua "scelta di cuore e non di testa".

Dalla fine del programma, nonostante la distanza fisica tra i due - Treviso lui, Napoli lei - la neo coppia non ha mai smesso di crearsi occasioni per trascorrere del tempo insieme, viaggiando in lungo e largo per la penisola e trascorrendo bellisismi momenti insieme. Di recente, Brando aveva anche rivelato che lui e Raffaella avrebbero trascorso una settimana di vacanza insieme, ma a quanto pare, durante questi giorni di relax il tronista è stato colpito da un malore!

Uomini e Donne, malore per Brando Ephrikian in vacanza con Raffaella: ecco cos'è successo e come sta!

L'annuncio della vacanza insieme è stato dato da Brando in occasione della promozione del corto inglese in cui ha debuttato come attore. L'ex tronista ha infatti svelato che in questi giorni si terrà la premiere del corto, ma che lui sarà impossibilitato a parteciparvi perché sarà in vacanza con Raffaella.

La coppia si trova in vacanza a Sharm El Sheik e sembra che a poche ore dall'arrivo Brando abbia iniziato a sentirsi poco bene. Cos'è successo? L'ex tronista ha accusato forti dolori allo stomaco ed è poi sopraggiunta una forte febbre. A tenere aggiornati i fan sulle condizioni del fidanzato è Raffaella. L'ex corteggiatrice si sta prendendo cura di lui e ci ha tenuto, con i suoi messaggi, anche a ringraziare tutte le persone che le hanno prestato assistenza e i fan che anche a distanza sono vicini a entrambi:

"Gli ho preso tutto il necessario. Adesso sembra stare meglio ma se non risolvo entro il pomeriggio lo porto in clinica. Ho trovato degli angeli qui a Sharm. Grazie a tutti per i consigli e la vicinanza, siete preziosi”

Dagli ultimi aggiornamenti sembra che il tronista stia meglio e che dopo un lungo riposo e diversi medicinali assunti si sia ripreso del tutto, tanto che la coppia ha deciso di uscire a cena per il compleanno di Brando:

"Stiamo bene. Brando ha riposato molto e adesso sta molto meglio fortunatamente. Io oggi non me la sentivo di lasciarlo solo, quindi sono stata con lui tutto il tempo. Stasera andiamo fuori per il suo compleanno"

