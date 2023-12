Uomini e Donne, Luisa Monti si confida: "Ho avuto tanta paura, la malattia..."

Gossip TV

Intervistata dal magazine ufficiale della rivista di Uomini e Donne, Luisa Monti ha svelato importanti retroscena sulla sua malattia.

L'ex volto del trono over di Uomini e Donne, Luisa Anna Monti, si è raccontata alla rivista ufficiale del dating show di Canale5 e ha aggiornato i fan sul nodulo che, nel corso dell'ultima ospitata nel programma di Maria De Filippi, aveva rivelato di avere, dopo aver eseguito diversi controlli per via del tumore al seno scoperto anni fa.

Uomini e Donne, Luisa Monti rivela la grande paura dopo la malattia: "Ho avuto tanta paura..."

La paura che questo brutto male potesse ritornare aveva spinto l'ex dama a non confidare nulla neppure al marito Salvio, per evitare che si preoccupasse. A distanza di settimane, tuttavia, Luisa ha deciso di confidarsi con il magazine del programma Mediaset e rivelare come sono andate le cose: per fortuna, dopo l'esame dell'ago aspirato, è emerso che la natura del nodulo trovato è benigna.

Alla rivista, l'ex dama ha rivelato:

"Dall'analisi di laboratorio il nodulo è risultato essere un fibroadenoma. Benigno, quindi, ma da tenere assolutamente sotto controllo. L'esame è stato doloroso, credo ci voglia coraggio a sottoporsi a queste cose, ma è importante farlo."

Luisa Monti ha rivelato la grande paura provata non appena l'oncologo l'ha chiamata: "Avevo riconosciuto il numero e non nascondo che ero molto spaventata. Non sapevo neanche se rispondere, Salvio non era a casa. Ho detto ' se è una brutta notizia, la prego non me lo dica, vengo in ospedale'". Ma, fortunatamente, l'oncologo l'ha rassicurata, rivelandole la natura benigna del nodulo. Alla notizia l'ex dama non ha saputo nascondere la gioia:

"Ho pianto di felicità, ma non solo, dicembre è un mese doloroso per me, sono 3 anni che papà non c'è più. Prima di Salvio non ho mai festeggiato il Natale, non mettevo gli addobbi. Quest'anno, invece, è il caso di festeggiare..."

