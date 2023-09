Uomini e Donne, Ludovica Valli svela il dolce motivo dietro la scelta del nome di Otto Edoardo

Gossip TV

Diventata mamma del piccolo Otto Edoardo, Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne, ha svelto il perché di questo nome. Vediamo cosa ha detto.

L'ex volto di Uomini e Donne, Ludovica Valli, ha deciso di svelare sui social le ragioni per cui ha chiamato il suo secondogenito Otto Edoardo. Nato qualche mese fa dalla relazione con Gianmaria Di Gregorio, da cui Valli ha avuto la primogenita Anastasia nel 2021.

Uomini e Donne, Ludovica Valli svela i retroscena del nome Otto Edoardo

Il piccolo Otto Edoardo è nato a febbraio 2023 e subito i fan si sono chiesto le ragioni che hanno spinto Ludovica Valli a dargli un doppio nome così insolito. Non sono mancate le frecciatine dagli haters quando anche la sorella Beatrice ha dato alla quartogenita, Matilda Luce, nata qualche mese dopo, un altro doppio nome, dopo aver dichiarato di non esserne fan. Solo qualche giorno fa Ludovica Valli ha deciso di svelare il dolce motivo dietro la scelta del nom del suo secondo figlio. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una storia in cui svela qual è la ragione che l'ha spinta a dare questo nome singolare al suo bambino e dietro la scelta c'è un racconto molto tenero che la lega alla nonna:

"Cos'ho ritrovato...lo feci insieme alla mia nonna, a Formentera, esattamente 8 anni fa. Per noi questo tatuaggio significa tanto. L'abbiamo tatuato non per il nome, ma per il numero 8 (tatuarci il numero stesso non sarebbe stato scontato, così abbiamo deciso di tatuarlo scritto per esteso). Il numero 8 ha sempre fatto parte della nostra vita. Mai e poi mai avrei immaginato tutto questo, Anastasia è nata l'8 marzo e non appena ho conosciuto Gianmaria, il primo viaggio che abbiamo fatto insieme, sul nostro stesso volo c'era un bambino biondissimo e bellissimo di nome Otto, con accanto sua sorella maggiore. Ecco perché Otto Edoardo. Il suo nome ha un significato davvero speciale per noi. Come ho visto quel bambino e la sua mamma che lo chiamava, ho detto a Gianmaria 'se avessimo un bimbo maschio mi piacerebbe chiamarlo Otto'. Ha due nomi perché a papà piaceva anche Edoardo. E poi Otto Edoardo a noi sembrava e sembra perfetto"

Spesso, l'ex volto di Uomini e Donne è finito al centro di polemiche e accuse perché sui social parla apertamente della sua vita di mamma, mostrandone anche i lati più difficili, come l'ansia, le preoccupazioni e le difficoltà nel gestire due figli, pur essendo profondamente innamorata dei suoi bambini:

"Amo essere la vostra mamma, amo come mi fare sentire, amo tutto ciò che mi permette di essere con e insieme a voi. So che avrei bisogno anche del mio "tempo" e del mio "spazio" ma giuro che nonostante a volte sia davvero dura, vivrei solo e di voi. Io sono bene solo così, con voi. Crescete e credo che di tempo per me ne avrò fin troppo dopo, quindi, oggi mi godo ogni singolo momento al vostro fianco."

