Uomini e Donne, Ludovica Valli si sfoga sui social: "Non capisco qual è il problema"

Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. Ecco cosa è successo!

Ludovica Valli, ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, dopo alcuni commenti ricevuti su come sta crescendo i suoi figli, Anastasia e Otto Edoardo.

Ludovica Valli si sfoga sui social: "Non vedo quale sia il problema, scusate!"

A Ibiza con il compagno Gianmaria Di Gregorio, Ludovica Valli ha condiviso con i followers alcune riflessioni nate da alcune domande che le sono state rivolte dai fan. Oltre a chi le chiedeva se desiderasse un terzo figlio, domanda a cui l'influencer ha risposto dicendo che, per ora, voleva godersi i suoi bimbi, e che in futuro avrebbero deciso.

Tuttavia, l'ex tronista di Uomini e Donne ha anche dovuto rispondere alle accuse di chi affermava che fosse troppo premurosa nei confronti dei figli e che era pronta a soddisfare ogni minimo capricccio, soprattutto del più piccolo. e che talvolta era necessario far piangere i bambini e non accontentarli sempre Di fronte a queste dure parole, Ludovica Valli ha risposto per le rime, rifiutandosi di sopportare questi consigli non richiesti e totalmente in contrasto con il suo modo di pensare:

"Se mio figlio in questo momento ha bisogno di questo, io gli do questo. Va bene a lui, va bene a me. Dove sta il problema? Crescono e cambiano. Ogni giorno, i bambini sono bambini. Hanno bisogno del contatto, poi non ci lamentiamo se vengono su determinati soggetti. I bimbi sono faticosi. Chi dice il contrario, dice bugie: è faticoso fare la mamma, anche se è il lavoro più bello del mondo, è faticoso. Ma è anche normale, è parte dell'essere mamma. Poi crescono. Io non sono una mamma che fa piangere i figli. Non sopporto il pianto dei bambini. I bimbi non vanno lasciai piangere. Zero proprio, nel 2023 ancora con queste idee, per me da pazzi!"

